Este domingo 6, MADATAC llega a 'Atmósfera'
- Elena Gómez nos presenta un programa especial, en el que nos ofrecerá todos los detalles de esta muestra que se celebra en Madrid
Esta semana, 'Atmósfera' se acerca a la Muestra Abierta de Arte Audiovisual Contemporáneo (MADATAC), que se celebrará del 10 al 12 de diciembre en el Instituto Cervantes y en la Academia de Cine de Madrid. En el programa, presentado por Elena Gómez, participarán los organizadores del evento para ilustrar todos los contenidos de la cita, una propuesta que además cuenta con un palmarés de premios muy particular.
El programa, que se emitirá en la madrugada del sábado 5 al domingo 6 entre las 2 y las 4 horas, recogerá los sonidos de este programa visual gracias a los videoartistas que allí expondrán sus trabajos.
¿Qué es MADATAC?
Esta muestra tiene como objetivo servir de faro y proyección de videoartistas y artistas visuales que se encuentran inmersos en la creación de propuestas dirigidas a renovar el lenguaje de la narrativa cinética convencional.
La muestra organizará proyecciones diarias de videocreaciones, sesiones abiertas con videoartistas, conferencias, mesas redondas, coloquios y performances audiovisuales. Puedes consultar el programa en la web del evento.