Este domingo 6, MADATAC llega a 'Atmósfera'

Esta semana, 'Atmósfera' se acerca a la Muestra Abierta de Arte Audiovisual Contemporáneo (MADATAC), que se celebrará del 10 al 12 de diciembre en el Instituto Cervantes y en la Academia de Cine de Madrid. En el programa, presentado por Elena Gómez, participarán los organizadores del evento para ilustrar todos los contenidos de la cita, una propuesta que además cuenta con un palmarés de premios muy particular.

El programa, que se emitirá en la madrugada del sábado 5 al domingo 6 entre las 2 y las 4 horas, recogerá los sonidos de este programa visual gracias a los videoartistas que allí expondrán sus trabajos.