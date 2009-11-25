Juliette Lewis visita la carnicería
- La cantante visita 'Carne Cruda' para contarnos los detalles de su nuevo disco y para interpretar varias de sus canciones en acústico
¿Qué fue de aquella chica angelical que conocimos en 'El cabo del miedo'? Han pasado muchos años desde entonces, 18 en total. Ahora de aquella prometedora actriz queda poco. Sólo hay que verla sobre un escenario dando rienda suelta al talento paralelo que sorprendió a más de uno en el año 2004.
Estamos ante una nueva Juliette, la Juliette rockera. Esa es la que ha revolucionado la carnicería de 'Carne Cruda' en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Allí ha charlado con Javier Gallego sobre los nuevos derroteros de su carrera musical, además de interpretar varias canciones en acústico.
Juliette presenta su tercer disco
Lewis regresa a España con parada en Madrid, el miércoles en la sala Heineken, y en Barcelona, el viernes 27 en la sala Apolo. Tras cinco años en el mundo de la música, dos discos e incontables conciertos y participación en festivales, como el Leeds Festival, Reading y Lollapalooza, la cantante y actriz presenta su nuevo álbum, 'Terra Incognita'.
Con 'You're Speaking My Language', su álbum debut, Lewis irrumpió en la escena punk-rock, dejando de lado su carrera como actriz y dispuesta a darlo todo. A este álbum le seguiría 'Four on the Floor', confirmación de la carrera musical de Juliette, con el que consiguió el respeto de crítica y público. Ambos discos los grabó junto a su primera banda, Juliette and the Licks, que llegó a su fin en 2009 ya que la cantante "necesitaba crecer como artista".
Dotado de un sonido nuevo y de temas variados, Lewis ha decidido lanzar un nuevo proyecto musical bajo el nombre de Juliette Lewis and The New Romantiques. Para las labores de producción del nuevo disco, la cantante ha recurrido a Omar Rodriguez-López, líder de The Mars Volta. Tal como afirma la artista "este álbum tiene un sonido completamente diferente a lo que he podido hacer antes y captura la esencia de mis emociones y de mi voz, necesitaba una banda totalmente nueva".
'Terra Incognita' significa territorio desconocido, y es ahí exactamente donde Lewis quería llegar, musicalmente. "Las guitarras suenan más salvajes y atmosféricas. El 'groove' es oscuro y profundo, lo que aporta un gran contraste a nivel de sonido. Omar ha entendido todas las facetas y ha sabido interpretar esta idea musical. Ha sido una experiencia realmente liberadora y radical", señala Juliette Lewis, quien ha escrito la mayoría de los 11 temas de este trabajo con su amigo el músico Chris Watsen.