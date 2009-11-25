Juliette Lewis visita la carnicería

¿Qué fue de aquella chica angelical que conocimos en 'El cabo del miedo'? Han pasado muchos años desde entonces, 18 en total. Ahora de aquella prometedora actriz queda poco. Sólo hay que verla sobre un escenario dando rienda suelta al talento paralelo que sorprendió a más de uno en el año 2004.

Estamos ante una nueva Juliette, la Juliette rockera. Esa es la que ha revolucionado la carnicería de 'Carne Cruda' en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Allí ha charlado con Javier Gallego sobre los nuevos derroteros de su carrera musical, además de interpretar varias canciones en acústico.