Radio 3 te presenta el debut en solitario de Antonio Arias
- Te invitamos a un concierto exclusivo para los oyentes de Radio 3. Será este lunes 30 a las 22 horas
- '180 Grados' irá descubriendo esta semana las canciones del disco, mientras 'Como lo Oyes' y 'Hoy Empieza Todo' entrevistarán al cantautor granadino
- Charla con Antonio Arias el lunes a las 12.00 horas en nuestros encuentros digitales
Antonio Arias da el salto en solitario, más allá de su carrera junto a Lagartija Nick. El nombre de ese debut de Arias es 'Multiverso', un disco dedicado exclusivamente a la Astronomía. Así como suena.
Para este trabajo tan especial, Arias ha musicado poemas del Doctor en física David Jou, de la periodista y escritora Natalia Carbajosa, del mexicano José Emilio Pacheco, del panameño Carlos Francisco Chanmartin, Ángel Mendoza o Carlos Marzal. El álbum ha sido producido por Paul Grau, quien ya hizo los discos de Lagartija Nick 'El Shock de Leia' y 'Larga Duración', y ha sido grabado entre Motril y Observatorio de Calar Alto, donde se han grabado tres de las diez canciones que componen el trabajo.
Las colaboraciones estelares también están presentes gracias a Floren y J de Los Planetas, que participan en la canción 'Laika' a dúo con Arias y con coros de Noni y Alex de Lori Meyers. Estos intervienen también en los temas 'Derrota de Bill Gates' y 'Multiverso'. Popi y Pablo González, con los que trabajó en el disco homenaje a Los Ángeles le echan una mano en 'Génesis' y 'Miríadas'. Por supuesto Eric, Lorena y Víctor, sus compañeros de Lagartija Nick, se asoman en el tema 'Cristal'.
Te invitamos a la presentación en directo de 'Multiverso'
Este lunes 30, Antonio Arias presenta en directo su debut en solitario, y lo hará en exclusiva para los oyentes de Radio 3. Te invitamos a La Boca del Lobo de Madrid para disfrutar de esta cita única. Tan sólo 300 oyentes tendrán la oportunidad de disfrutarla. Los participantes que hayan resultado ganadores, recibirán este lunes a las 12 horas, un email confirmándoles su invitación al concierto.
'Multiverso' presente en la programación de Radio 3
A lo largo de estos días, Virginia Díaz irá dándonos a conocer las canciones que componen este trabajo tan especial en '180 Grados'. Además, este lunes 30 podrás enviar tus preguntas para el cantautor granadino dentro de nuestros Encuentros Digitales. Además del acústico de este martes 24 en 'Como lo Oyes', Arias también protagonizará las Entrevistas Acústicas de 'Hoy Empieza Todo' el próximo 9 de diciembre.