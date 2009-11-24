Radio 3 te presenta el debut en solitario de Antonio Arias

Antonio Arias da el salto en solitario, más allá de su carrera junto a Lagartija Nick. El nombre de ese debut de Arias es 'Multiverso', un disco dedicado exclusivamente a la Astronomía. Así como suena.

Para este trabajo tan especial, Arias ha musicado poemas del Doctor en física David Jou, de la periodista y escritora Natalia Carbajosa, del mexicano José Emilio Pacheco, del panameño Carlos Francisco Chanmartin, Ángel Mendoza o Carlos Marzal. El álbum ha sido producido por Paul Grau, quien ya hizo los discos de Lagartija Nick 'El Shock de Leia' y 'Larga Duración', y ha sido grabado entre Motril y Observatorio de Calar Alto, donde se han grabado tres de las diez canciones que componen el trabajo.

Las colaboraciones estelares también están presentes gracias a Floren y J de Los Planetas, que participan en la canción 'Laika' a dúo con Arias y con coros de Noni y Alex de Lori Meyers. Estos intervienen también en los temas 'Derrota de Bill Gates' y 'Multiverso'. Popi y Pablo González, con los que trabajó en el disco homenaje a Los Ángeles le echan una mano en 'Génesis' y 'Miríadas'. Por supuesto Eric, Lorena y Víctor, sus compañeros de Lagartija Nick, se asoman en el tema 'Cristal'.

Te invitamos a la presentación en directo de 'Multiverso' Este lunes 30, Antonio Arias presenta en directo su debut en solitario, y lo hará en exclusiva para los oyentes de Radio 3. Te invitamos a La Boca del Lobo de Madrid para disfrutar de esta cita única. Tan sólo 300 oyentes tendrán la oportunidad de disfrutarla. Los participantes que hayan resultado ganadores, recibirán este lunes a las 12 horas, un email confirmándoles su invitación al concierto.