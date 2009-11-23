La semana en Radio 3 (23 al 27 de noviembre)

Lunes 23

Iniciamos la semana con el acústico de los G.A.S. Drummers en 'Hoy Empieza Todo'. En '180 Grados' además repasamos las canciones del disco en solitario de Antonio Arias de Lagartija Nick, a cuyo concierto de presentación te invitamos a través de la web de Radio 3. 'Como lo Oyes' recoge el testigo de los acústicos con la actuación de Pecker. A lo largo de toda la semana, será Stereo Total el grupo invitado a 'Siglo 21' para presentar su nuevo trabajo. Al final de la jornada, en 'Los Conciertos de Radio 3', presenciaremos la actuación de Alondra Bentley.

Martes 24

La mañana de Radio 3 suena fresca gracias a la visita a 'Hoy Empieza Todo' de Manel. Por su parte, Antonio Arias visita 'Como lo Oyes' para presentar su disco en solitario en una amena charla con Santiago Alcanda. En 'Los Conciertos de Radio 3' recibiremos a una joven banda llamada Zoo. Además, Enrique Morente contesta a las preguntas de nuestros oyentes dentro de un nuevo Encuentro Digital.

Miércoles 25

Una de nuestras grandes apuesta de la temporada, L.A. , pone la música en nuestras Entrevistas Acústicas de 'Hoy Empieza Todo'. También ese día los oyentes podrán entrevistarle en nuestros Encuentros Digitales. 'Carne Cruda' recibe a una belleza salvaje y no lo hace en un sitio cualquiera: el programa vuelve a sus años universitarios para ofrecer un concierto acústico de Juliette Lewis desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Al final de la tarde, 'Como lo Oyes' nos deja las canciones en directo de María Rodés. Y para finalizar el día, 'El Postre' nos presenta una edición especial desde el Festival de Cine de Gijón.

Jueves 26

Aaron Thomas y Blueberry Hill protagonizan los acústicos de 'Hoy Empieza Todo' y 'Como lo Oyes', respectivamente. 'El Postre' continúa sus programas especiales desde el Festival de Cine de Gijón, y a continuación Francisco Nixon cierra el día con su actuación en el escenario de 'Los Conciertos de Radio 3'.

Viernes 27

Un regalo muy especial para terminar la semana: el acústico de Parade en 'Hoy Empieza Todo'.

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