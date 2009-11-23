Radio 3 pone el premio del público en Cinemad
- Desde ya puedes votar por alguno de los 18 cortos seleccionados para la categoría de Premio de los Oyentes de las premiaciones de Cinemad 2009
- Puedes seguir al momento el ranking de votaciones
- El festival llega a su 16ª entrega con 9 sedes repartidas por el centro de Madrid, con una completa programación
Radio 3 colabora este año con Cinemad de una forma muy especial. 18 cortos han sido seleccionados para someterse a votación popular dentro de la categoría 'Premio Especial Oyentes de Radio 3'. Se trata de una de los 9 renglones que componen el X Concurso de Cortometrajes que se celebra dentro del festival cinematográfico madrileño, que llega a su 16ª edición.
Desde la web especial creada para la ocasión, puedes ver cada uno de los 18 cortos seleccionados y dejar tu voto. El corto ganador podrá verse en el programa 'Versión Española' de La 2 de TVE y además se llevará 1000 Euros.
Un año más de cine de culto
Madrid abre sus puertas al Cinemad, clon cinematográfico de Festimad, que pretende hacer un hueco al cine independiente y de culto de hoy y de ayer, tendrá su hueco en distintas salas con una extensa programación que se llevará a cabo hasta el próximo sábado con entrada gratuita a todas ellas.
El festival incluye además de la competición de cortos, conciertos y un homenaje a David Carradine. Entre los estrenos confirmados que se proyectarán en esta edición figuran: 'Ramirez' (Albert Arizza, 2008) y 'La Furia de Mackenzie' (José Luis Reinoso, Félix Caña y Paco Campano, 2009).
Asimismo, Cinemad dedicará un ciclo especial a Jim Jarmusch, uno de los creadores norteamericanos más representativos del llamado cine independiente de los años 80 y 90. Sus películas marcaron un antes y un después en la escena cinematográfica alternativa de aquellas décadas, influenciando a centenares de realizadores y guionistas en todo el mundo.
Cinemad recupera los primeros trabajos del director, que ha hecho del minimalismo expresivo y del romanticismo del perdedor sus señas de identidad. Entre sus películas destacan ¡Extraños en el Paraíso' (1984), 'Bajo el peso de la ley' (1986), 'Mistery Train' (1989), 'Night On Earth' (1991) y su serie de cortometrajes 'Coffee and Cigarettes'.
Animación comprometida y cine del mundo
Además el éxito de las recientes 'Vals con bashir' (Ari Folman, 2008) y 'Persepolis' (Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2007) Cinemad quiere hacer hincapié en el renovado el interés por el cine de animación comprometido y con mensaje antibelicista. El festival quiere recordar algunos títulos fundamentales del género, como 'Wizards' (Ralph Bakshi, 1977), 'El muro' ("The wall", Alan Parker, 1982), 'Rock and Rule' (Clive A. Smith, 1983), 'Cuando el viento sopla' ("When the wind blows", Jimmy Murakami, 1986), 'La tumba de las luciérnagas' (Isao Takahata, 1988), o 'Team America' (Trey Parker, 2004).
Dentro de la programación, Cinemad dedica también un espacio al cine brasileño, que siempre ha sido uno de los "más arriesgados e independientes", según explica desde la organización de Cinemad. También es uno de los más desconocidos en España. Por ello se presenta una cuidada selección de películas brasileñas de culto, que abarca varias décadas e incluye géneros y formatos distintos. Desde el cine mudo de vanguardia a la psicodelia sesentayochesca, pasando por el neorrealismo poético de Glauber Rocha.
Estas son algunas de las películas seleccionadas: 'Limite' (Mario Peixoto, 1931), 'O Cafajestes' (Ruy Guerra, 1961), un thriller adúltero que incluye el primer desnudo frontal del cine brasileño; 'Deus e o diabo na terra do sol' (Glauber Roche, 1961), una película-manifiesto que parece un western alucinógeno y neorrealista; 'Meteorango kid, o heroi intergalatico' (André Luiz de Oliveira, 1969), un experimento pop con una banda sonora histórica; 'Nos embalos de Ipanema' (Antonio Calmon, 1978), una comedia romántica y de acción juvenil protagonizada por surfistas, y 'Encarnaçao do demonio' (José Mojica Marins, 2008), el regreso del maestro del cine de terror brasileño más trash, Mojica Marins: puro gore barriobajero y místico.
Por último, Cinemad rendirá también un homenaje al carismático líder y cantante de The Cramps, que murió en febrero de 2009, con la proyección del documental sobre un concierto irrepetible: 'The Cramps: Live at Napa State Mental Hospital' (1981), con The Cramps tocando para los internos de un manicomio; una película de culto: 'The Foreigner' (Amos Poe, 1978), donde Lux Interior y The Cramps se codean con Deborah Harry y Séverine; y un superestreno animado: 'Los campeones de la lucha libre' (Eddie Mort, 2008), con Lux Interior doblando en inglés al luchador Rayo.