Radio 3 pone el premio del público en Cinemad

Radio 3 colabora este año con Cinemad de una forma muy especial. 18 cortos han sido seleccionados para someterse a votación popular dentro de la categoría 'Premio Especial Oyentes de Radio 3'. Se trata de una de los 9 renglones que componen el X Concurso de Cortometrajes que se celebra dentro del festival cinematográfico madrileño, que llega a su 16ª edición.

Desde la web especial creada para la ocasión, puedes ver cada uno de los 18 cortos seleccionados y dejar tu voto. El corto ganador podrá verse en el programa 'Versión Española' de La 2 de TVE y además se llevará 1000 Euros.

Un año más de cine de culto Madrid abre sus puertas al Cinemad, clon cinematográfico de Festimad, que pretende hacer un hueco al cine independiente y de culto de hoy y de ayer, tendrá su hueco en distintas salas con una extensa programación que se llevará a cabo hasta el próximo sábado con entrada gratuita a todas ellas. El festival incluye además de la competición de cortos, conciertos y un homenaje a David Carradine. Entre los estrenos confirmados que se proyectarán en esta edición figuran: 'Ramirez' (Albert Arizza, 2008) y 'La Furia de Mackenzie' (José Luis Reinoso, Félix Caña y Paco Campano, 2009). Asimismo, Cinemad dedicará un ciclo especial a Jim Jarmusch, uno de los creadores norteamericanos más representativos del llamado cine independiente de los años 80 y 90. Sus películas marcaron un antes y un después en la escena cinematográfica alternativa de aquellas décadas, influenciando a centenares de realizadores y guionistas en todo el mundo. Cinemad recupera los primeros trabajos del director, que ha hecho del minimalismo expresivo y del romanticismo del perdedor sus señas de identidad. Entre sus películas destacan ¡Extraños en el Paraíso' (1984), 'Bajo el peso de la ley' (1986), 'Mistery Train' (1989), 'Night On Earth' (1991) y su serie de cortometrajes 'Coffee and Cigarettes'.