Sinopsis: Charles (Tobías Larsson) va al parque cada Domingo a sentarse en el mismo banco, esperando a la primera persona que aparezca para participar en una pequeña conversación. Al no ver la vida como la mayoría de la gente tornará una simple conversación sin pretensiones en una lección para la vida de su nuevo amigo.

Director: Fabio Delai / Renne Castrucci

Duración: 18 Minutos

Categoría: Ficción

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