La poesía se hace festival con '2009 poetas por Km²'

Esta es la quinta entrega de un proyecto que se ha ido afianzando con los años y que es cada vez más plural. Un festival poético que consigue innovar y trascender en cada propuesta.

Este año su temática y orientación está encaminada a la relación entre España e Iberoamérica. En concreto, este 2009 poetas por Km², se ha desarrollado del 8 al 10 de octubre en la República Dominicana y ahora del 19 al 21 de noviembre en La Casa de América en Madrid donde tendrá lugar la invasión de los poetas que invaden con poemas.

Javier Corcobado, Claudia Facci, Chantal Maillard y Accidents Polipoètics son las propuestas nacionales que compartirán escenario con poetas latinoamericanos consagrados como Clemente Padín o Juan Pablo Villa. Y la participación de Frank Báez, recién galardonado con el premio nacional de poesía de la República Dominicana que junto a Homero Pumarol lideran la banda El Hombrecito, mezcla de poesía y cumbia.

Desde la primera edición de 2005 este festival ha mostrado especial interés en los más pequeños mostrando la faceta más amena y divertida de las letras. Se realizarán dos actividades orientadas a niños de entre 5 a 13 años.

La primera, impartida por Martín Bakero, iniciación a la poesía preverbal donde los sonidos sustituirán a las palabras. La segunda, impartida por Eugenio Tiselli, instalación interactiva para que los niños se inicien en el midi-poet, un sistema informático creado por este poeta y profesor de la Pompeu Fabra.

El libro también estará presente con 35 editoriales independientes y vanguardistas del panorama nacional e iberoamericano que mostrarán sus catálogos.

En definitiva, un festival al que no le gusta denominarse festival y que busca en la palabra y en la voz una forma de acerarse a todos los públicos. La oralidad como fundamento, el espectáculo en su esencia, no desaprovechar ninguna oportunidad para expresarse. La poesía convertida en acción y el libro como herramienta de la voz.