Aún queda mucho por delante: La semana en Radio 3

Miércoles 18

Tito y Tarántula protagonizarán el acústico de 'Hoy Empieza Todo', que además celebrará el 50 aniversario de 'Con la muerte en los talones'. También 'Carne Cruda' se apunta al miniconcierto con la presencia de la banda de rockabilly The Nu Niles. En 'Disco Grande', Julio Ruíz nos presenta una interesante entrevista con Parasites. Al final de la tarde en 'Como lo Oyes' la música en directo la pondrán The Pepper Pots.

Jueves 19

La ración de música en vivo será protagonizada por Flowklorikos en 'Hoy Empieza Todo', y por Arizona Baby, que presentarán su nuevo disco en 'Como lo Oyes'. A las 12,00 horas, 'Siglo 21' se emitirá en directo desde la Feria Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), que se celebra en Madrid. En 'Carne Cruda' viajaremos hasta el Festival de Humor de Huesca de la mano de Julián López y Raúl Cimas de 'Muchachada Nui'. En 'Los Conciertos de Radio 3' la música la pondrán una de las bandas nacionales del año: We Are Standard.

Viernes 20

'Hoy Empieza Todo' nos dejará a primera hora los sonidos acústicos de Manel y Joan Miquel Oliver. A última hora de la noche, 'El Séptimo Vicio' continúa su viaje por los festivales de cine más importantes. Esta vez le toca el turno al Festival de Cine Independiente de Barcelona.

Sábado 21

Os ofreceremos dos programas especiales grabados a lo largo de FICOD: un 'Mundo Babel' en el que Juan Pablo Silvestre nos acercará a los principales protagonistas del evento; y una nueva edición de 'Melodías Pizarras'. Al mediodía, recogeremos los momentos más especiales de la final del certámen Heineken Greenspace celebrado en Valencia.

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