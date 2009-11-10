La semana en Radio 3 (10 al 15 de noviembre)

Martes 10

Comienza la jornada en 'Hoy Empieza Todo', que nos ofrecerá una nueva Entrevista Acústica. En esta ocasión La Kinky Beat serán los protagonistas. Será el inicio de una semana en la que 'Siglo 21' hará junto a Glissando un repaso diario por su trabajo discográfico. 'Disco Grande' también nos acercará en directo a las delicadas canciones de Olivia de Happyland, mientras una hora más tarde llegará una nueva entrega de 'Como lo Oyes' con Lovely Luna y Los Reyes del KO como invitados. Por la noche, Delco pondrán la música en 'Los Conciertos de Radio 3'.

Miércoles 11

Max Capote protagoniza las Entrevistas Acústicas de 'Hoy Empieza Todo'. Por la tarde, en 'Como lo Oyes', recibimos a Pablo Dacal y nos hacemos eco del homenaje a Enrique Urquijo que se celebra en la madrileña Sala Galileo Galilei con motivo del 10º aniversario de su muerte. En 'Disco Grande' conoceremos el proyecto de 'La Música Contada', que cumple 9 años acercando al público "la historia de la música popular y contemporánea desde la voz y la presencia de famosos críticos, comunicadores musicales, músicos y notorios aficionados".

Jueves 12

Última edición de la semana de 'Los Conciertos de Radio 3' que contará con la actuación de Berri Txarrak. En 'Hoy Empieza Todo' recibiremos el acústico de Irene Tremblay y además conoceremos las canciones del nuevo disco de Peret, que nos acompañará en una interesante entrevista. Por su parte, Pablo Moro y Gigio Trio serán los invitados de 'Como lo Oyes'.

Viernes 13

Edición especial de 'El Postre' entre las 17 y las 19 horas con motivo del Festival EÑE que se llevará a cabo en el Círculo de Bellas Artes. Horas más tarde, entre las 22 y las 24 horas volvemos a llevarnos la radio fuera de nuestros estudios. Será con una nueva entrega de 'El Séptimo Vicio', que nos acercará todo lo ocurrido en el Festival de Cine de Sevilla. 'Hoy Empieza Todo' tendrá a un invitado muy especial en sus Entrevistas Acústicas: Señor Chinarro.

Sábado 14

Volvemos al Círculo de Bellas Artes a primera hora de la mañana para ofrecer en directo una edición especial de 'Mundo Babel' desde el Festival EÑE. Por la noche, desde las 22 horas viajamos hasta Canarias para escuchar un 'Trópico Utópico' en el que Rodolfo Poveda nos ofrecerá los mejores sonidos del WOMAD de Canarias.

Domingo 15

Radio 3 viaja hasta el Centro Cultural Dos de Mayo para ofrecer los sonidos del concierto de presentación de la séptima entrega de la Doropaedia. Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián pondrán los comentarios durante las actuaciones de Manos de Topo, La Bien Querida y Extraperlo. Además se celebrará una Mesa Redonda sobre el futuro de la radio. Para finalizar la jornada, 'Sonideros' se subirá al Escenario Guagua del WOMAD para ofrecernos la mejor música del festival de Músicas del Mundo.

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