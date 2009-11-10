Una historia con nombre propio: Belle & Sebastian
- Ya se encuentra a la venta 'Belle & Sebastian: Una historia de rock morderna' (Metropolitan Ediciones), la biografía del grupo de Stuart Murdoch
- Te regalamos el primer capítulo para que te adentres en una obra especial, sobre todo para los fans de la banda y amantes de la música en general
¿Cual es tu grupo favorito? Aventurarse a preguntarlo en el Malasaña más pop de los 90 daba como resultado una respuesta en común: Belle & Sebastian. Eso sucedía en España, donde el grupo y sus canciones agridulces acumularon un gran número de fans a lo largo de la década.
La historia se remonta a 1995 cuando Stuart Murdoch vagaba por los cafés de Glasgow buscando compañeros de banda. Un año después se publicaba el primer disco de la banda, 'Tigermilk'.
A partir de entonces, comienzan los éxitos con un aclamado segundo disco y una series de historias que también retratan los choques entre las personalidades de los miembros del grupo, o la genial aunque a veces incomprendida visión musical y creativa de Murdoch.
Ahora llega a España la primera biografía que cuenta los detalles de esta historia (descárgate el primer capítulo como cortesía de Metropolitan Ediciones). Se trata de la traducción oficial de 'Belle & Sebastian: Just a Modern Rock Story', escrita por el periodista escocés Paul Whitelaw en el año 2005. Es un proyecto rico, que acerca la realidad de la banda y nos presenta el fenómeno desde dentro. De hecho, el propio Murdoch colaboró estrechamente con el proyecto diseñando su portada y cediendo sus fotografías personales para incluirlas.
A lo largo de 400 páginas y sirviéndose de entrevistas exclusivas, Whitelaw presenta en 'Belle & Sebastian: Una historia de rock moderna', la considerada hasta el momento como el relato definitivo del "ascenso imparable de un gran fenómeno musical".
Un esfuerzo más por el mundo de la música
Esta nueva publicación viene a sumarse al catálogo de la editorial madrileña Metropolitan Ediciones, una iniciativa del sello independiente Mushroom Pillow. Junto a la recién publicada biografía de Belle & Sebastian, también pueden encontrarse bajo la misma denominación, las biografías de otros grupos y artistas de culto como Nick Drake, Ian Curtis y Love; todas ellas disponibles a través de la web de la editorial.