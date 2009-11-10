Una historia con nombre propio: Belle & Sebastian

¿Cual es tu grupo favorito? Aventurarse a preguntarlo en el Malasaña más pop de los 90 daba como resultado una respuesta en común: Belle & Sebastian. Eso sucedía en España, donde el grupo y sus canciones agridulces acumularon un gran número de fans a lo largo de la década.

La historia se remonta a 1995 cuando Stuart Murdoch vagaba por los cafés de Glasgow buscando compañeros de banda. Un año después se publicaba el primer disco de la banda, 'Tigermilk'.

A partir de entonces, comienzan los éxitos con un aclamado segundo disco y una series de historias que también retratan los choques entre las personalidades de los miembros del grupo, o la genial aunque a veces incomprendida visión musical y creativa de Murdoch.

Ahora llega a España la primera biografía que cuenta los detalles de esta historia (descárgate el primer capítulo como cortesía de Metropolitan Ediciones). Se trata de la traducción oficial de 'Belle & Sebastian: Just a Modern Rock Story', escrita por el periodista escocés Paul Whitelaw en el año 2005. Es un proyecto rico, que acerca la realidad de la banda y nos presenta el fenómeno desde dentro. De hecho, el propio Murdoch colaboró estrechamente con el proyecto diseñando su portada y cediendo sus fotografías personales para incluirlas.

A lo largo de 400 páginas y sirviéndose de entrevistas exclusivas, Whitelaw presenta en 'Belle & Sebastian: Una historia de rock moderna', la considerada hasta el momento como el relato definitivo del "ascenso imparable de un gran fenómeno musical".