Versiona a The Clash y participa en nuestro homenaje
- Nuestro programa despertador, 'Hoy Empieza Todo', abre una convocatoria para grupos y solistas
- Sólo debes hacer tu propia versión de The Clash adaptada al castellano o a cualquier lengua autonómica
- Los ganadores protagonizarán una de nuestras Entrevistas Acústicas en el mes de diciembre
- 'El Ambigú' se une al homenaje con una serie de programas especiales a lo largo de noviembre y diciembre
"Yo te quiero infinito". Eso cantaba Joe Strummer, con una pronunciación sui generis, en 'Spanish Bombs', uno de los temas estrella del desbordante 'London Calling'. Se cumplen 30 años de la salida de aquel doble LP, una obra fundamental en la evolución del rock contemporáneo.
En Radio 3 queremos conmemorar esos treinta años (¡los mismos que nuestra emisora!) con nuestro particular homenaje. 'El Ambigú' dedicará su edición de los viernes, en noviembre y diciembre, a programas monográficos sobre The Clash: sus raíces, sus rarezas, su legado.
Atención, músicos
A través de 'Hoy Empieza Todo', también convocamos una especie de concurso, abierto a los músicos de cualquier estilo. Queremos escuchar versiones de The Clash (de toda su carrera, no solo de 'London callling') pero hechas en castellano, catalán, gallego, euskera o bable... Estamos seguros de que Joe Strummer, que tanta relación tuvo con España, hubiera disfrutado con la idea.
Puedes enviar tus adaptaciones a concursosradio3@rtve.es. La canción debe encontrarse en formato MP3 a 192 Kbps. Aparte, si además tienes un video de tu versión, también lo acogeremos. El concurso está abierto hasta el lunes 30 de noviembre. Las versiones sonarán en 'Hoy Empieza Todo'. Nuestro favorito entre los grupos o solistas participantes será invitado a participar en una de nuestras Entrevistas Acústicas en diciembre.