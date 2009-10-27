Versiona a The Clash y participa en nuestro homenaje

"Yo te quiero infinito". Eso cantaba Joe Strummer, con una pronunciación sui generis, en 'Spanish Bombs', uno de los temas estrella del desbordante 'London Calling'. Se cumplen 30 años de la salida de aquel doble LP, una obra fundamental en la evolución del rock contemporáneo.

En Radio 3 queremos conmemorar esos treinta años (¡los mismos que nuestra emisora!) con nuestro particular homenaje. 'El Ambigú' dedicará su edición de los viernes, en noviembre y diciembre, a programas monográficos sobre The Clash: sus raíces, sus rarezas, su legado.