La semana en Radio 3 (26 de octubre - 2 de noviembre)

Lunes 26

Iniciamos la semana con el acústico de La Cabra Mecánica en 'Hoy Empieza Todo'. Por la tarde, en 'Como lo Oyes', recibiremos la visita de José Barragán. La cita en 'Los Conciertos de Radio 3' estará protagonizada por la banda mallorquina L.A. , que acaba de publicar una joya de disco titulada 'Heavenly Hell'. Además, a lo largo de toda la semana, escuchamos Joe Crepúsculo presentar su nuevo disco en 'Siglo 21'.

Martes 27

Tal y como anunciábamos en su momento, 'Como lo Oyes' recibirá a un invitado muy especial: Quique González. El cantautor madrileño mantendrá una amena charla con Santiago Alcanda sobre su nuevo disco, 'Daiquiri Blues'. Además será la ocasión para escuchar nuevas canciones del disco. Por la mañana, en las Entrevistas Acústicas de 'Hoy Empieza Todo', una de nuestras grandes apuestas del año nos visitan: Arizona Baby, que llegan con un nuevo disco debajo del brazo.

Miércoles 28

La Cabra Mecánica repite, pero con una retransmisión especial a partir de las 21,30 horas. Ángel Carmona y Julio Ródenas serán los encargados de poner lo comentarios en el concierto que la banda de Lichis ofrecerá en directo para todos los oyentes de Radio 3 desde la Sala Galileo Galilei, para presentar su disco de despedida: 'Carne de Canción'. Por la mañana, en 'Hoy Empieza Todo', recibiremos a Tomasito. Santiago Alcanda hará lo propio y por partida doble con los conciertos de Sidecars y Natural Color.

Jueves 29

Emmy The Great y Nudozurdo serán las propuestas de conciertos acústicos del día en 'Hoy Empieza Todo' y 'Como lo Oyes', respectivamente. 'Los Conciertos de Radio 3' acogerán en el escenario a Bigott, mientras que el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla será el lugar al que se desplace Rosa Pérez para grabar un programa especial de 'Fluido Rosa', que se emitirá este domingo 1 de noviembre. 'Carne Cruda' además nos ofrecerá una entrevista con Joaquín Reyes y Chiquito de la Calzada.

Viernes 30

Celebramos el 10º aniversario de nuestro programa de cine, 'El Séptimo Vicio'. Lo hacemos con un programa especial desde el Festival de Cine de Valladolid. La mañana musical, la encenderemos con el acústico que nos ofrecerán Xoel López y Félix Árias que publican un nuevo trabajo como Lovely Luna. 'Carne Cruda' también se apunta a la música en directo con el acústico de Guadalupe Plata. Además, escucharemos un programa especial de 'LaLiBéLuLa', grabado en el Nocilla Lab celebrado en el Matadero de Madrid para presentar la novela del mismo título escrita por Agustín Fernández Mallo.

Sábado 1

Frank T. saca a pasear 'La Cuarta Parte' y ofrecerá los mejores ritmos urbanos en directo desde el Festival Periferias de Huesca.

Domingo 2

Desde las 21.30 horas conectamos con el Teatro Circo Price, desde donde escucharemos en directo la actuación de Kings of Convenience.

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