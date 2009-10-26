Los noruegos Kings of Convenience llegan a nuestro país

Desde su primer álbum en 2001, 'Quiet is the New Loud', un segundo 'Loud' -compuesto por remezclas del grupo de la mano de Ladytron, Röyksopp, Four Tet o Alfie- que llamó la atención de la crítica, en 2004 publicaron 'Riot of an Empty Street', su segundo álbum de estudio que contó con la colaboración de Feist en varios temas.

Después, los noruegos desaparecieron como dúo, entre alabanzas de la crítica y en particular de la británica, como ejemplo, el vídeo de su segundo sencillo, 'I'd Rather Dance With You' fue elegido mejor vídeo europeo del año por MTV.

A partir de ahí, Erlend publicó un disco en solitario y se estableció como DJ en Berlín, donde grabó también un clásico de la música de baile, su sesión para DJ Kicks. Después apareció en 2006 su primer disco en solitario con la formación The Whitest Boy Alive, de la que pudimos disfrutar en el Summercase de 2007. Electrónica sin electrónica. Dosis de relajación, baile y armonía. Recientemente, Erlend ha publicado un segundo largo con esta formación.

En una entrevista previa a su concierto en Londres para un medio de música electrónica en Internet, Eirik, el otro integrante del dúo, acabó preguntando al periodista el motivo de que les entrevistaran en un medio dedicado a ese genero musical, para luego aclararle que les hace gracia, porque él y su compañero Erlend empezaron a tocar y componer como Kings of Convenience de madrugada cuando llegaban a casa después de haber estado en clubes, con música de baile a gran volumen.

"A menudo pienso que nuestra música es muy similar a lo que llamarías electrónica", confiesa Erlend. "Es más similar a eso que al pop o al rock. En el sentido en el que puedes escuchar la textura de la guitarra y la voz, igual que si estuvieras ante una oscilación de sintentizador arriba y abajo... De alguna manera, es similar a lo que hacemos. Los instrumentos son diferentes, pero lo que tratamos de crear es parecido y las influencias son también parecidas, como por ejemplo Boards of Canada. A nosotros nos inspiran las mismas cosas que a ellos", aclara.

Escúchalos en directo en Radio 3 En su actuación el próximo domingo 1 de noviembre en Madrid (Circo Price) los taloneará Javiera Mena, presentando por primera vez en nuestro país su laureado 'Esquemas juveniles' como invitada de honor de los noruegos desde que la descubrieran en su última actuación en Chile. Radio 3 emitirá en directo este concierto a partir de las 21.30 horas con los comentarios de Tomás Fernando Flores -'Siglo 21'-. Será una oportunidad única para disfrutar de una cita musical que ya ha colgado el cartel de 'Entradas Agotadas'.