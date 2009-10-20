Te regalamos 'Nadie se dará cuenta' de Linda Guilala

Encendamos la máquina del tiempo. Destino: 1996. En aquel año se formó un grupo de punk pop que logró un lugar destacado en el glorioso y creciente panorama indie de aquella década. Se trataba de Juniper Moon, una historia que llegó a su fin en diciembre de 2004 dejando por el camino un triunfo que se paseó desde Radio 3 -'Flor de Pasión'- a la BBC Radio 1 -'The Evening Show'-.

¿Volvemos al presente? Bien: 2009. Finalmente llegamos a la publicación del primer disco de Linda Guilala, un grupo formado por Iván -batería y fundador de Juniper Moon- y Eva -tecladista de la banda desde 2003 hasta su disolución-. Curiosamente, aunque se trata de su primer disco, a lo largo de los últimos años han estado presentes en la programación de Radio 3. De hecho, en 2006 obtuvieron el reconocimiento a la segunda mejor maqueta del año 2006 dentro del referéndum anual del programa 'Disco Grande'.

Después de tres años, finalmente se publica 'Bucles infinitos', un disco cargado de un pop colorido y chispeante, que de vez en cuando sale de garitos y se convierte en un punk gamberro y con aires de nocturnidad... y alevosía. La próxima semana el disco sale a la venta y por lo pronto te regalamos su primer sencillo, titulado 'Nadie se dará cuenta'. Disfrútalo.