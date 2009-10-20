Quique González vuelve a enamorar en Radio 3
- Estrenamos en exclusiva el videoclip de 'La luna debajo del brazo'
- Se trata del primer sencillo de 'Daiquiri Blues', el nuevo disco del cantante, que se publica este 27 de octubre
"¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí?, cuando gire el poniente en tu pelo. Tú tenías que hacer lo que había que hacer pero el mundo nunca era un pañuelo". Desde hace unos días llevamos escuchando en Radio 3 'La luna debajo del brazo', un primer adelanto del que ya se cataloga como el mejor disco de la carrera de Quique González.
Esta nueva proeza se publica el 27 de octubre bajo el título de 'Daiquiri Blues', una colección de 13 canciones en las que Quique ha madurado como compositor, se crece como intérprete y para las que se ha rodeado de los mejores músicos. La aventura nos lleva a Nashville, donde Brad Jones dirigió a toda una constelación de estrellas como Al Perkins, Will Kimbrough, Chris Carmichael, Pat Buchanan, Doug Lancio, Ken Coomer o Tyson Rogers... Los músicos necesarios para un sonido cálido, emocionado, que va evolucionando en cada canción.
No es la única aventura que se emprende con este disco, ya que para su publicación se ha creado un nuevo sello discográfico, Last Tour Records, creado por Last Tour International y Sony Music España.
No te pierdas el videoclip de 'La luna debajo del brazo'
Radio 3 y RTVE.es te ofrecen el primer videoclip que se desprende de este nuevo trabajo. Se trata del video que acompaña al primer sencillo de 'Daiquiri Blues', titulado 'La luna debajo del brazo'. Es sin duda una gran oportunidad para además de escucharle, ver el regreso del mejor Quique González.
Además de este primer gran estreno, las canciones de este nuevo disco sonarán en diversos programas de Radio 3, aunque en próximos días Quique volverá a casa con un programa especial de 'Como lo Oyes', en el que presentará las canciones de 'Daiquiri Blues' junto a Santiago Alcanda. Será una cita muy especial, tanto como la relación entre ambos -Alcanda siempre ha sido gran amigo y sobre todo ha sido uno de los periodistas musicales que más han apoyado al cantante a lo largo de su carrera-.
Después del lanzamiento del disco, queda por delante una extensa gira de la que ya se conocen las primeras fechas, y de las que Radio 3 irá informando puntualmente. Los primeros conciertos, durante el mes de diciembre, serán:
Sábado 5 - Sevilla Sala Q
Domingo 6 - Granada El Tren
Sábado 12 - Segovia Sala All The People
Viernes 18 - Barcelona Razzmatazz 2
Sábado 19 - Madrid La Riviera
Martes 22 - Valencia Sala Mirror
Domingo 27 - Bilbao Kafe Antzokia
Esto es sólo un adelanto de una gira que pondrá las canciones de 'Daiquiri Blues' en las carreteras a lo largo del próximo año. Por lo pronto, este miércoles, no te pierdas el estreno del primer videoclip del nuevo disco de Quique González.