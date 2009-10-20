Quique González vuelve a enamorar en Radio 3

"¿Cuándo vas a venir otra vez por aquí?, cuando gire el poniente en tu pelo. Tú tenías que hacer lo que había que hacer pero el mundo nunca era un pañuelo". Desde hace unos días llevamos escuchando en Radio 3 'La luna debajo del brazo', un primer adelanto del que ya se cataloga como el mejor disco de la carrera de Quique González.

Esta nueva proeza se publica el 27 de octubre bajo el título de 'Daiquiri Blues', una colección de 13 canciones en las que Quique ha madurado como compositor, se crece como intérprete y para las que se ha rodeado de los mejores músicos. La aventura nos lleva a Nashville, donde Brad Jones dirigió a toda una constelación de estrellas como Al Perkins, Will Kimbrough, Chris Carmichael, Pat Buchanan, Doug Lancio, Ken Coomer o Tyson Rogers... Los músicos necesarios para un sonido cálido, emocionado, que va evolucionando en cada canción.

No es la única aventura que se emprende con este disco, ya que para su publicación se ha creado un nuevo sello discográfico, Last Tour Records, creado por Last Tour International y Sony Music España.