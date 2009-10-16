Estos son los ganadores del concurso 'Muéstranos tu propio Abbey Road'

Una vez calmada la fiebre Beatle con la publicación de sus discos remasterizados, os ofrecemos el listado de ganadores del concurso 'Muéstranos tu propio Abbey Road'.

Más de 3.000 beatlemaníacos participaron para ganar un CD sampler especial que contiene 30 de las canciones del grupo que han pasado por 'chapa y pintura'.

La propuesta era mostrarnos su propio paseo por el conocidísimo paso de cebra que protagonizaba la portada de 'Abbey Road'.

Los 10 ganadores elegidos son:

1. Ana Sánchez

2. Lucy Beceiro

3. Pablo Bernabéu

4. Francisco Serrano

5. Tomás Sastre

6. Pedro García

7. Diego Martínez

8. Fernando Torres

9. Diego Barbón

10. Daniel Martín García

Todos ellos recibirán un correo electrónico de confirmación en el que deben aportarnos los datos necesarios para hacerles llegar tan fantástico y exclusivo regalo. Estas son las canciones remasterizadas que contiene el sampler especial:

Disco 1. I Saw Her Standing There, I Wanna Be Your Man, This Boy, Things We Said Today, Eight Days A Week, You've Got To Hide Your Love Away, If I Needed Someone Rain Here, There and Everywhere, Being For The Benefit Of Mr Kite, The Fool On The Hill, Glass Onion, Mother Nature's Son, Hey Bulldog, Something Two Of Us.

Disco 2

. Please Please Me, All My Loving, If I Fell, Honey Don't, I'm Down, I Need You, Day Tripper, Drive My Car, And Your Bird Can Sing, She's Leaving Home, I Am The Walrus, Back In The U.S.S.R, Long, Long, Long, All Together Now, Come Together, I've Got A Feeling.

Gracias por participar.