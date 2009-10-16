La canción de 'Humbug' que les hizo ganar

Los fans del grupo de Sheffield nos escribieron. Es cierto que algunos se explayaron más que otros a la hora de contestarnos a la pregunta ¿Cual es tu canción favorita de 'Humbug'? Aquí están las respuestas que hemos elegido como las ganadoras.

Eva Guzmán El nuevo Humbug de los Artick Monkeys ciertamente suena muy diferente, más enriquecido con gran variedad de efectos, bases y registros en la voz del chiquete Alex Turner... Un placer auditivo y ritmico en general. Me encanta 'Secret Door', más lenta-romanticona y tremendamente sugerente pues al mismo tiempo, no deja de tener el toque guitarrero artickmonkiano genial.

Sergio Gonzálvez Mi canción favorita es 'Dance Little Liar'. Las razones, muchas. Además de la indudable calidad del tema, por su composición, ritmo, voces, coros, guitarras... Porque empieza como 'Matar a un ruiseñor' y acaba como 'La noche del cazador', porque Alex Turner se sale cantando, la guitarra comienza como si se tratara de un western de Sergio Leone, y solo falta que aparezca Clint Eastwood por la puerta mientras la estas escuchando y te pregunte "¿Quién es el dueño de esta pocilga?". Porque la batería te tambalea los tímpanos con esos bajos que ni Phil Spector los hubiese hecho mejor. Qué más se puede decir, ¡simplemente geniales!

Armando Marín Mi canción favorita de Humbug es 'My Propeller'. Siempre he pensado que el mejor tema de un disco debe de ir a la cabeza, abanderando lo que todo grupo quiera reivindicar, y en este caso, Arctic Monkeys lo consiguen, desmarcándose de los patrones antertiormente establecidos y mostrando su evolución a sonidos más recónditos, trascendentes y comedidos, donde pinceladas de oscuridad en sus riffs, muestran como han pasado de ser un vino joven y afrutado, a un vino de Reserva con su perfecto punto de acidez capaz de generar la armonía idónea para con el oyente. En mi opinión, Humbug no es el mejor disco de los Arctic Monkeys -siendo uno de esos discos que ha de aprenderse a escuchar- pero, seguramente, es el que más se acerca a una definición de la banda en primera persona. Y eso es precisamente lo que yo quiero destacar.

José Ignacio Navacerrada Mi canción favorita, o al menos la que más me llamó la atención, es 'Secret Door'. No parece que los autores de esta canción sean los mismos que aquel -también gran disco- 'Whataver People...'. Y para mi, este cambio ha sido a mejor. Quizás las canciones no sean tan pegadizas, ni vayan a sonar en las discotecas indies, pero al contrario ganan con cada escucha. Te van conquistando poco a poco, hacen que cada vez cojas con más ganas el disco. Para mi 'Secret Door' es la que mejor resprenta ésto. Sólo hace falta escuchar los arreglos de la canción, cómo va creciendo a medida que se suceden los compases, y la manera ta grande en la que termina: Alex Turner cantando de una manera que nunca pensariamos que haría. Se han ganado por derecho el titulo de gran banda, y por suerte, ya nadie les recuerda en las entrevistas aquella palabra tan injusta a veces que llegaron a oir cientos de veces: 'hype'. No señores, Arctic Monkeys es una realidad,de presente y de futuro. ¡Larga vida a los monos!