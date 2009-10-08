Amaral rompe 'La Barrera del Sonido' en Radio 3

Hace unas semanas Juan Aguirre y Eva Amaral presentaban en sociedad 'La Barrera del Sonido', un doble CD / DVD grabado durante el concierto que ofrecieron el pasado 30 de Octubre de 2008 en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

Desde entonces, los zaragozanos han dejado claro por activa y por pasiva que además de ser su primer disco en directo, se trata de su última producción antes de dar un giro a su carrera. "Lo importante es disfrutar y aprender como músicos", afirma Eva en el Encuentro Digital que la banda realizó en RTVE.es. Aunque ello, no ha dejado indiferentes a los seguidores del grupo que en foros y blogs se declaran "con la mosca detrás de la oreja" ante afirmaciones como que el dúo "se convertirá en una banda nueva".

En el encuentro digital celebrado hace unos días, Juan -guitarra y 50% del grupo- afirmaba que no sabe si será el último disco del grupo, pero asegura que tanto él como Eva se van a "pegar un buen tiempo componiendo". Por eso, la gira Gato Negro / Dragón Rojo llega a su fin, y lo hace con cinco conciertos consecutivos en el Teatro Circo Price de Madrid. Serán sus últimos conciertos en España antes de subirse a escenarios de Europa y Sudamérica: "Vamos a hacerlo en clubes pequeños, como si empezáramos", aclaraban ambos a Ángel Carmona en la entrevista acústica que ofrecieron en 'Hoy Empieza Todo'.

Un fin de gira único

El 20 de octubre inicia una maratón especial para Amaral. "Lo del Circo Price va a ser muy emocionante y no nos da ningún miedo", dice Eva. Y es que el reto es grande: 5 conciertos consecutivos en el recinto madrileño para cerrar su extensa gira española. "Simplemente, vamos a salir a tocar con energía y caña. Como siempre", adelanta Juan.

El primero de estos conciertos, el de ese 20 de octubre, será retransmitido en directo a través de Radio 3 desde las 21:30 horas con los comentarios de Virginia Díaz -'180 Grados'-. Allí además estarán los 200 oyentes de la emisora que participaron en un concurso especial a través de nuestra web. Los ganadores ya han recibido un correo de confirmación con las indicaciones necesarias para vivir una noche única.