Adiós a la gran dama de la electrónica en la radio

'Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo', el programa de música electrónica bailable de Radio 3 presta atención a la memoria de una de las precursoras del género en la radio española. La muerte de Sonia Briz, presentadora del mítico Zona 3, dejó grandes demostraciones de cariño y respeto por su labor como comunicadora y como difusora de este estilo musical.

Por todo esto, el panorama de la música electrónica española ha pensado en un homenaje sentido, doble y sincero a la dama de la electrónica ibérica. 'Aún no me he repuesto...' ofrece ahora dos programas especiales que recogen lo ocurrido en la fiesta celebrada en Barcelona el pasado 10 de diciembre para honrar su memoria.

En este homenaje, que se repite el 17 de diciembre en Madrid, participan diferentes DJs y compositores de música de vanguardia como Nacho Sotomayor, Sistema, Iñigo Oruezabal, Miguel Arrieta, Nuria Ghia, Helena Gallardo, J. Rob, Serio, Cora Novoa, Iván Smoka, etc. Los artistas han preparado para la ocasión una serie de sets especialmente ideados para rendir un recuerdo sonoro inédito y maravilloso a Sonia Briz y unas palabras hacia ella en los actos iniciales.