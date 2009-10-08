Adiós a la gran dama de la electrónica en la radio
- Sonia Briz, una de las voces clásicas de la parrilla de Radio 3, falleció el pasado 25 de septiembre
- Varios DJs del panorama nacional de la música electrónica se han reunido para homenajearla en una fiesta doble celebrada en Barcelona y Madrid
- 'Aún no me he repuesto...' recoge los mejores momentos de la cita barcelonesa en dos programas especiales. Suscríbete al podcast y descárgalos
'Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo', el programa de música electrónica bailable de Radio 3 presta atención a la memoria de una de las precursoras del género en la radio española. La muerte de Sonia Briz, presentadora del mítico Zona 3, dejó grandes demostraciones de cariño y respeto por su labor como comunicadora y como difusora de este estilo musical.
Por todo esto, el panorama de la música electrónica española ha pensado en un homenaje sentido, doble y sincero a la dama de la electrónica ibérica. 'Aún no me he repuesto...' ofrece ahora dos programas especiales que recogen lo ocurrido en la fiesta celebrada en Barcelona el pasado 10 de diciembre para honrar su memoria.
En este homenaje, que se repite el 17 de diciembre en Madrid, participan diferentes DJs y compositores de música de vanguardia como Nacho Sotomayor, Sistema, Iñigo Oruezabal, Miguel Arrieta, Nuria Ghia, Helena Gallardo, J. Rob, Serio, Cora Novoa, Iván Smoka, etc. Los artistas han preparado para la ocasión una serie de sets especialmente ideados para rendir un recuerdo sonoro inédito y maravilloso a Sonia Briz y unas palabras hacia ella en los actos iniciales.
Historia de la electrónica en la radio española
Zona 3 es uno de los programas más recordados de Radio 3 a lo largo de sus últimos años. Cada fin de semana entre las 3 y las 7 de la madrugada, su conductora Sonia Briz, supo hacerse con un nombre en el panorama de la música electrónica con su estilo propio e increibles sesiones de Techno, Trance, House, Dance y estilos de música de baile menos conocidos, como el Ambient, el Drum & Bass o el Break Beat.
Aquellos géneros musicales hallaron su hueco en la noche de los fines de semana de Radio 3 a lo largo de 7 años, hasta 2003. Posteriormente, entre 2005 y 2008, Sonia continúo adelante con la difusión de estos géneros musicales a través de Radio Zona 3, por donde pasaron conocidos DJs y grandes promesas de la electrónica.
La noticia de su fallecimiento, dejó desolados a sus seguidores, que a lo largo de las últimas semanas han lamentado su partida en varios foros y blogs. "Ella introdujo lo más innovador, rompedor e irreverente en cuanto a las nuevas tendencias", dice el blog Noctamina en el post referente a su partida. En el foro de Emoxion, una comunidad de música electrónica, la recuerdan así: "Con una voz peculiar, desmenuzaba los temas, analizaba los ritmos, las melodías, las frecuencias. Y demostró al país que la música electrónica no sólo es una vía de escape, de disfrute, de felicidad, sino que también es una forma de vida". También en la web Clubbing Spain, decenas de personas recuerdan su trayectoria en la radio.