Escucha y descarga un adelanto de lo nuevo de Phoenix

A lo largo de los últimos meses y tras comprobar la pegada de todas las canciones que lo conforman, queda claro que 'Wolfgang Amadeus Phoenix' es uno de los mejores y más elegantes discos de 2009.

Este, el cuarto disco de la banda francesa, es la demostración en 10 cortes de que la madurez llega a la banda con un resultado que se agradece tanto dentro de la pista de baile como fuera de ella.

Ahora toca alargar el buen sabor de boca que nos ha dejado este trabajo, y la mejor forma es una reedición especial.

Hablando de un grupo como Phoenix la palabra 'especial' adquiere matices únicos que quedan patentes en esta nueva tirada, que incluirá -además del disco que ya conocemos- un CD adicional que contendrá remixes únicos:

01 Lisztomania (Alex Metric Remix)

02 Fences (The Soft Pack Remix)

03 1901 Bo Flex'd (Passion Pit Remix)

04 Lasso (2 Door Cinema Club Remix)

05 Fences (25 Hrs a Day Remix)

06 1901 (L'Aiglon Remix)

07 Love Like a Sunset (Turzi Remix)

08 Fences (Boombass Remix)

09 Lisztomania (A Fight For Love - 25 Hrs a Day Remix)

10 Fences (Friendly Fires Remix)

11 Armistice (YACHT Remix)

12 Girlfriend (Young Fathers Remix)

13 Fences (Chairlift Remix)

14 Rome (Neighbours with Devendra Banhart Remix)

15 Love Like a Sunset (Animal Collective Remix - Deakin's Jam)

Llévate la reinterpretación 'Fences' de regalo

Será este 26 de Octubre cuando esta golosina electrónica salga a la venta. Por lo pronto, Nuevos Mediosy Radio 3 te regalan la remezcla de 'Fences' que han hecho los californianos The Soft Pack, como parte de una iniciativa para presentar esta reedición en sociedad a través de varias webs y blogs como Pitchfork o Stereogum.

Sobre esta remezcla, The Soft Pack han dicho: "Phoenix son esos chicos franceses cool. Grabamos nuestra versión de Fences con Rob Barbato de Darker My Love. Tim, de Darker My Love, tocó la guitarra del principio. Fue una experiencia divertida y un gran reto".