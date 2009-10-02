Centenares de seguidores celebran la nueva temporada de Radio 3 en Madrid

La nueva temporada de Radio 3 ya ha empezado y lo ha hecho por todo lo alto. Fue en una fiesta en la sala Joy Eslava de Madrid, donde se congregaron centenares de seguidores de la emisora y los conductores de los programas. Además de presentar la programación de los próximos meses, el plato fuerte de la noche fueron las actuaciones de Álex Ferreira, L.A. y Elastic Band y alguna que otra sorpresa.

Las nuevas voces de Radio 3, Ángel Carmona -que presenta y dirige 'Hoy Empieza Todo' desde el 1 de octubre- y Javier Gallego -que vuelve a la emisora para conducir 'Carne Cruda'- interpretaron su versión de 'Kiss', de Prince. Como colofón, y tras la aclamada actuación de Elastic Band, las Nancys Rubias -el grupo liderado por Mario Vaquerizo- cerraron la fiesta. Sorprendió la aparición, en el último tema, de Alaska, cantante de Fangoria y una de las figuras musicales clásicas de Radio 3.

Una radio fresca

La nueva temporada de Radio 3 no se ha tomado ni un respiro, y si no, que se lo digan a Ángel Carmona, que ayer explicó a la web de Radio 3 que se levanta diariamente a las 4 de la madrugada y estos primeros días 'todo empieza constantemente'. De buena mañana nos ha dejado unos cuantos pensamientos al vuelo en el blog de Hoy Empieza Todo.

Lara López y Diego Manrique, directora y director adjunto de la emisora de RNE, dieron el inicio a una fiesta que fue conducida por Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián. López destacó la apuesta de Radio 3 por los nuevos programas y la continuación de sus programas emblemáticos como emisora diferente, que busca conectar con un público joven y que apuesta por la mejor música.

Grandes directos para celebrar

Y ejemplo de ello fueron los conciertos que siguieron a los discursos. El encargado de abrir fuego fue el dominicano Álex Ferreira, que con una renovada y reluciente banda, ofreció un repaso por las canciones incluidas en sus dos EPs publicados -'Serenata de Plástico' y 'Páginas' (Warner Music)- y además ofreció un adelanto de algunos de los temas que formarán parte de un disco debut que se publicará en 2010, que contará con las colaboraciones de Iván Ferreiro y Ximena Sariñana. Tras la actuación, Ferreira y Carmona se atrevieron con una versión acústica de la canción 'Un Domingo Cualquiera', que también formará parte de ese primer disco del caribeño.

A continuación, la escena musical mallorquina se reivindicó con uno de sus grupos de moda. Luis Alberto Segura subió al escenario con su banda para proyectar las enérgicas canciones de 'Heavenly Hell' (Universal Music). Se trata del más reciente disco de L.A. , que han sido descritos como 'la luz más cegadora de 2009'. Al final de su actuación, el relevo lo tomaron los granadinos Elastic Band, ya consagrados como uno de los grupos más destacados del indie español tras hacerse con el premio a Mejor Álbum de Pop en los Premios de la Música Independiente, gracias a su disco debut: Boogie Beach Days (Rock On).

El final de la noche transcurrió entre buenas emociones por el inicio de la nueva temporada de Radio 3, además del 15 aniversario de Spanish Bombs. A la fiesta, acudieron conocidos personajes del panorama musical como Quique González, Christina Rosenvinge, Guille Mostaza, o los componentes de Dover y Vetusta Morla. Por supuesto, los primeros 300 asistentes se llevaron además un sabroso recuerdo: el inusual regalo de 300 quesos de Arzúa.