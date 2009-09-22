Valencia
- Estos son los nombres de los 150 ganadores en cada ciudad de 'Destino Woodstock', la nueva película de Ang Lee.
- Las proyecciones son: Barcelona (22 septiembre, 22.00 horas. Cine Verdi), Madrid (24 septiembre, 22.00 horas. Cine Paz) y Valencia (24 septiembre, 22.30 horas. Cines Lys).
Adrián Navarro Grossón
Aitana Muñoz Huedo
Alberto Gomez Garcia
Alejandra Rojas Gaete
Alejandro Córdoba García-Villalba
Alejandro Gans
Alex Pepsy
Alicia Nuez Imbernón
Àlvar Escrivà I Bou
Amparo Iborra Aznar
Amparo Santiago
Ana Blasco
Ana Mª Guerola Huedo
Ana Mª Serrano García
Ana María Martín Soberón
Ana Saldaña Muñoz
Ana Santos
Ángela Belotto Córdoba
Anna Ruiz Sospedra
Anna Vázquez Martín
Antoni Parra Vicent
Antonio Gil
Antonio Gil Fernández
Antonio Palacios Garcia
Beatriz Artuñedo
Bego García
Belén Cobos
Caleidoscope Haro Irigoy
Carlos Casas
Carlos Marfil González
Carlos Martín
Carlos Olivares Rodriguez
Carmen Ferrando Escrig
Concha Borredá Ferriols
Concha Velasco Almodóvar
Daniel Esteve Lopez
David Del Barrio Porto
David Peña Pastor
David Perez Mansergas Gracias
David Sanz Sánchez
David Serrano Prieto
David Vicent Barres
Diego Navarrete Valverde
Dolors Ramos Safont
Dorian Girod Granell
Elena Pérez De La Merced
Enrique Gregori Garcia
Enrique Herrando
Estefanía Martínez Puchades
Esther Villaescusa
Eva Cubero Escudero
Eva Ramos Escobar
Felipe López Pérez Graicas
Fernanda Peláez García
Fernando Amador Iscla
Fernando Meri López
Fernando Romero Segurado
Francesc Roig Blasco
Francisco Carrasco Jorquera
Francisco Javier Casas Fernández
Francisco Javier Guerrero Gullón
Francisco José Marín López
Francisco López Bolarín
Francisco Plasencia Heredia
Giovanni Nardin
Guadalupe Tejado Martín
Héctor Pozuelo Calatayud
Ignacio Más Miralles
Inma García Pereira
Irene Cubells García
Isaac Piñeiro Meira
Iván-Rafael Pascual Fernández
Jaime Benet Dauden
Javier Arques Hernández
Javier Gomez Savall
Javier Peña Velasco
Jesús Acosta Rodríguez
Jesús Fajardo Navarro
Jesus Reig Navarro
Jordi Chofre Martinez
Jorge Alia Olague
Jorge Pradas Moscardó
Jose Bernardo Quilez Pelaez
Jose David Sánchez Pérez
Jose Joaquin Albero Bellés
José Luis Álvarez García
Jose Luis Peláez García
Jose Pérez
Jose Rodrigo Hellin
Joyce Teresa White Gómez
Juan Perez Gila
Juan Sanchis Ferrer
Julio Garcia Torro
Laura Navarro Aparicio
Lola Garrido
Lucía Montes Oviaño
Luis Martín Díaz
Lydia Hormaechea
M Carmen Garcia Mateo
M. Àngels Faus Mascarell
Mª Teresa Estruch Garcia
Manuela Panizo Ollero
Marc Granell Artal
Marco Antonio Perez Madueño
Marcos Martínez Hernandez
María Auxiliadora Juan Blasco
María Cervera
María del Carmen Cabrera Sanz
Maria Martinez Serrano
Maria Rodrigo Noguera
Maria Teresa Moncholí Martí
Mariana Gonzalez
Marta Escribano Pérez
Marvin Primera Chirinos
Miguel Just Lorente
Miguel Macías Enguídanos
Miguel Navarro Pérez
Mireia Corbalán Gonzalez
Misha Barbera
Nuria Danciu Rams
Nuria Neus Gandia Martinez
Olaya Navarro Feito
Oscar Piro Furio
Oscar Ruiz Rubio
Paz Belda Sánchez
Querubín Martínez Hernández
Rafael Hernández Reina
Ramón Debón Becker
Ramón Peláez García
Raquel Burgos Pastor
Raquel Carles Peña
Raquel Francisca Izquierdo Montañez
Raquel Izquierdo
Raúl Pardo
Roberto Domingo
Rosa Cardona
Ruggero Lupo
Santiago Montagud Bolta
Sara Strobl
Sergi Cordón i Cerveró
Sergio Masferrer Oncala
Sergio Membrillas
Teresa Belda Sánchez
Teresa Sauri Rodríguez
Verónica Ruiz Baeza
Verónica Tomás Llácer
Vicente Mañó
Vicky Casañ
Victor José Mañó Raga
Xelo García Oliver