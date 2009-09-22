Valencia

  • Estos son los nombres de los 150 ganadores en cada ciudad de 'Destino Woodstock', la nueva película de Ang Lee.
  • Las proyecciones son: Barcelona (22 septiembre, 22.00 horas. Cine Verdi), Madrid (24 septiembre, 22.00 horas. Cine Paz) y Valencia (24 septiembre, 22.30 horas. Cines Lys).
Radio 3

Adrián Navarro Grossón

Aitana Muñoz Huedo

Alberto Gomez Garcia

Alejandra Rojas Gaete

Alejandro Córdoba García-Villalba

Alejandro Gans

Alex Pepsy

Alicia Nuez Imbernón

Àlvar Escrivà I Bou

Amparo Iborra Aznar

Amparo Santiago

Ana Blasco

Ana Mª Guerola Huedo

Ana Mª Serrano García

Ana María Martín Soberón

Ana Saldaña Muñoz

Ana Santos

Ángela Belotto Córdoba

Anna Ruiz Sospedra

Anna Vázquez Martín

Antoni Parra Vicent

Antonio Gil

Antonio Gil Fernández

Antonio Palacios Garcia

Beatriz Artuñedo

Bego García

Belén Cobos

Caleidoscope Haro Irigoy

Carlos Casas

Carlos Marfil González

Carlos Martín

Carlos Olivares Rodriguez

Carmen Ferrando Escrig

Concha Borredá Ferriols

Concha Velasco Almodóvar

Daniel Esteve Lopez

David Del Barrio Porto

David Peña Pastor

David Perez Mansergas Gracias

David Sanz Sánchez

David Serrano Prieto

David Vicent Barres

Diego Navarrete Valverde

Dolors Ramos Safont

Dorian Girod Granell

Elena Pérez De La Merced

Enrique Gregori Garcia

Enrique Herrando

Estefanía Martínez Puchades

Esther Villaescusa

Eva Cubero Escudero

Eva Ramos Escobar

Felipe López Pérez Graicas

Fernanda Peláez García

Fernando Amador Iscla

Fernando Meri López

Fernando Romero Segurado

Francesc Roig Blasco

Francisco Carrasco Jorquera

Francisco Javier Casas Fernández

Francisco Javier Guerrero Gullón

Francisco José Marín López

Francisco López Bolarín

Francisco Plasencia Heredia

Giovanni Nardin

Guadalupe Tejado Martín

Héctor Pozuelo Calatayud

Ignacio Más Miralles

Inma García Pereira

Irene Cubells García

Isaac Piñeiro Meira

Iván-Rafael Pascual Fernández

Jaime Benet Dauden

Javier Arques Hernández

Javier Gomez Savall

Javier Peña Velasco

Jesús Acosta Rodríguez

Jesús Fajardo Navarro

Jesus Reig Navarro

Jordi Chofre Martinez

Jorge Alia Olague

Jorge Pradas Moscardó

Jose Bernardo Quilez Pelaez

Jose David Sánchez Pérez

Jose Joaquin Albero Bellés

José Luis Álvarez García

Jose Luis Peláez García

Jose Pérez

Jose Rodrigo Hellin

Joyce Teresa White Gómez

Juan Perez Gila

Juan Sanchis Ferrer

Julio Garcia Torro

Laura Navarro Aparicio

Lola Garrido

Lucía Montes Oviaño

Luis Martín Díaz

Lydia Hormaechea

M Carmen Garcia Mateo

M. Àngels Faus Mascarell

Mª Teresa Estruch Garcia

Manuela Panizo Ollero

Marc Granell Artal

Marco Antonio Perez Madueño

Marcos Martínez Hernandez

María Auxiliadora Juan Blasco

María Cervera

María del Carmen Cabrera Sanz

Maria Martinez Serrano

Maria Rodrigo Noguera

Maria Teresa Moncholí Martí

Mariana Gonzalez

Marta Escribano Pérez

Marvin Primera Chirinos

Miguel Just Lorente

Miguel Macías Enguídanos

Miguel Navarro Pérez

Mireia Corbalán Gonzalez

Misha Barbera

Nuria Danciu Rams

Nuria Neus Gandia Martinez

Olaya Navarro Feito

Oscar Piro Furio

Oscar Ruiz Rubio

Paz Belda Sánchez

Querubín Martínez Hernández

Rafael Hernández Reina

Ramón Debón Becker

Ramón Peláez García

Raquel Burgos Pastor

Raquel Carles Peña

Raquel Francisca Izquierdo Montañez

Raquel Izquierdo

Raúl Pardo

Roberto Domingo

Rosa Cardona

Ruggero Lupo

Santiago Montagud Bolta

Sara Strobl

Sergi Cordón i Cerveró

Sergio Masferrer Oncala

Sergio Membrillas

Teresa Belda Sánchez

Teresa Sauri Rodríguez

Verónica Ruiz Baeza

Verónica Tomás Llácer

Vicente Mañó

Vicky Casañ

Victor José Mañó Raga

Xelo García Oliver