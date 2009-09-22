Madrid
- Estos son los nombres de los 150 ganadores en cada ciudad de 'Destino Woodstock', la nueva película de Ang Lee.
- Las proyecciones son: Barcelona (22 septiembre, 22.00 horas. Cine Verdi), Madrid (24 septiembre, 22.00 horas. Cine Paz) y Valencia (24 septiembre, 22.30 horas. Cines Lys).
Abel Galindo Muñiz
Alejandro Alfonso Pérez García
Alejandro Vega
Alejandro Villa López
Alfredo San Juan
Alicia Hernández
Alicia Ortega Hernández
Alvaro Montiel Sanz
Ana Belen Jimenez Sanchez
Ana Belén Martínez
Ana Belén Martínez Fdez
Ana Cabanas
Anabel Palacios Martín
Andrés Couceiro Arroyo
Angel Correa Orozco
Aníbal Vega Núñez
Antonio Gandiaga
Beatriz Carreño Gil
Beatriz González
Blanca Sendín Ortiz
Carlos Diaz Casado
Carlos Prat Cavagna
Carlos Ramón Arce Herranz
Carmen Latorre
Carolina Félix
César Peña
Christian Huaman
Covadonga Béjar Llanes
Cristina Gomez
Cristina González
Daniel Arce Herranz
Daniel Monska
David Fuertes Severo
David Gallego Domínguez
David Monterroso Cabello
Diego Martinez
Diego Rojo Valdivielso Gracias
Eduardo Pérez Nieto
Elvira Martín
Emilio Sanchez Martinez
Enrique Barreiro Santos
Enrique De Tomás Bretón
Enrique Valiente Alonso
Ernesto Lora
Eva Romero Villalobos
Eva Ruiz De Pablos
Félix De La Peña Palacios
Felix Maestre Arevalo
Francisco Javier Alonso Nicolas
Francisco Javier Garcillán Peñalver
Gastón Horischnik
Gema Mª López
Gema Nicolás Alegre
Gemma Boza
Guilhem Renaud
Gustavo Alemany
Gustavo Salinas
Idoia Aguirregabiria Alonso
Ignacio Gómez
Iñaki Nebreda Peña
Irene Pérez Lorenzo
Isabel Nuñez Cortes
Isidoro Esteban Samboal¿
Javier Camuñas
Javier Lairado Del Olmo
Javier Leza Camara
Jesus Aroca Martinez
Jesus Caballero De La Concepcion
Jesús Jiménez
Jorge Alonso Nicolás
José Ángel Álvarez
Jose Bautista
José Luis Rodríguez Liñares
José Manuel López
José Manuel Rábade
Josué Iglesias Álvarez
Juan Antonio Pérez Rus
Juan Bisquert Diego
Juan José Acero
Juan Pena Conde
Juan Sánchez
Juanjo San Juan
Julian Resnikow Blasco
Julio Terroso
Kike Sirera
Laura Escribano Fernández
Lidia Minerva Nuñez
Llorenç Alomar Rico
Lucía Helguera
Lucía Martínez Valhondo
Luis Deza Medina
Luis Miguel López Pinilla
Luis Rubén León López
Manuel Jiménez Muñoz
Manuel Mata Pastor
Manuela Ampuero
Manuela Díez
Marcos Andavert Rodrigo
Margarita Rodríguez Tremblay
Maria Isabel Toribio
Maria Lopez Menduiña
María Pérez Sánchez
Maria Villar Pérez
Mario Barro Hernández
Mario Val
Marjolenne Medendorp
Marta Orozco Navarro
Marta Ruíz
Marta Gutierrez
Miguel Ángel Peñas
Miguel Martín Torrubiano
Miguel Ruiz Aledo
Miriam Hernanz
Myriam Tejada Rojo
Nazaret Hernández
Néstor Prat Cardaci
Noelia Urdiales Santillana
Olatz Huarte Paniego
Olivia López Hernández
Oriol Mantecon Merino
Óscar Alfonso Díaz
Pablo Rubio Borja
Paloma Bravo Marco
Paola Martinez Roa
Paula Llanos Garcia
Paula Quintana
Pilar Bergés Sánchez
Pilar Otón Ortega Gracias
Raquel Ávila Dosal
Rocío Garcia Romero
Rocío López
Rosa Carroquino Cuevas
Sandra Aguilar
Sara Busquets Pérez
Sergio Gonzalez Suarez
Susana Gallart
Susana Pecharromán
Susana Rodríguez
Tatiana Noguera
Teresa Borrego Agúndez
Teresa Garcia Pino
Vanesa Luján Heras
Víctor Amaya
Victor Cardoner Carolina
Victor Manuel Santos Hernandez
Victor Santos Hernandez
Victoria Díaz Martínez
Victoria Montero
Zulaima Boheto Sancho