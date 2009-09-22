Madrid

  • Estos son los nombres de los 150 ganadores en cada ciudad de 'Destino Woodstock', la nueva película de Ang Lee.
  • Las proyecciones son: Barcelona (22 septiembre, 22.00 horas. Cine Verdi), Madrid (24 septiembre, 22.00 horas. Cine Paz) y Valencia (24 septiembre, 22.30 horas. Cines Lys).
Radio 3

Abel Galindo Muñiz

Alejandro Alfonso Pérez García

Alejandro Vega

Alejandro Villa López

Alfredo San Juan

Alicia Hernández

Alicia Ortega Hernández

Alvaro Montiel Sanz

Ana Belen Jimenez Sanchez

Ana Belén Martínez

Ana Belén Martínez Fdez

Ana Cabanas

Anabel Palacios Martín

Andrés Couceiro Arroyo

Angel Correa Orozco

Aníbal Vega Núñez

Antonio Gandiaga

Beatriz Carreño Gil

Beatriz González

Blanca Sendín Ortiz

Carlos Diaz Casado

Carlos Prat Cavagna

Carlos Ramón Arce Herranz

Carmen Latorre

Carolina Félix

César Peña

Christian Huaman

Covadonga Béjar Llanes

Cristina Gomez

Cristina González

Daniel Arce Herranz

Daniel Monska

David Fuertes Severo

David Gallego Domínguez

David Monterroso Cabello

Diego Martinez

Diego Rojo Valdivielso Gracias

Eduardo Pérez Nieto

Elvira Martín

Emilio Sanchez Martinez

Enrique Barreiro Santos

Enrique De Tomás Bretón

Enrique Valiente Alonso

Ernesto Lora

Eva Romero Villalobos

Eva Ruiz De Pablos

Félix De La Peña Palacios

Felix Maestre Arevalo

Francisco Javier Alonso Nicolas

Francisco Javier Garcillán Peñalver

Gastón Horischnik

Gema Mª López

Gema Nicolás Alegre

Gemma Boza

Guilhem Renaud

Gustavo Alemany

Gustavo Salinas

Idoia Aguirregabiria Alonso

Ignacio Gómez

Iñaki Nebreda Peña

Irene Pérez Lorenzo

Isabel Nuñez Cortes

Isidoro Esteban Samboal¿

Javier Camuñas

Javier Lairado Del Olmo

Javier Leza Camara

Jesus Aroca Martinez

Jesus Caballero De La Concepcion

Jesús Jiménez

Jorge Alonso Nicolás

José Ángel Álvarez

Jose Bautista

José Luis Rodríguez Liñares

José Manuel López

José Manuel Rábade

Josué Iglesias Álvarez

Juan Antonio Pérez Rus

Juan Bisquert Diego

Juan José Acero

Juan Pena Conde

Juan Sánchez

Juanjo San Juan

Julian Resnikow Blasco

Julio Terroso

Kike Sirera

Laura Escribano Fernández

Lidia Minerva Nuñez

Llorenç Alomar Rico

Lucía Helguera

Lucía Martínez Valhondo

Luis Deza Medina

Luis Miguel López Pinilla

Luis Rubén León López

Manuel Jiménez Muñoz

Manuel Mata Pastor

Manuela Ampuero

Manuela Díez

Marcos Andavert Rodrigo

Margarita Rodríguez Tremblay

Maria Isabel Toribio

Maria Lopez Menduiña

María Pérez Sánchez

Maria Villar Pérez

Mario Barro Hernández

Mario Val

Marjolenne Medendorp

Marta Orozco Navarro

Marta Ruíz

Marta  Gutierrez

Miguel Ángel Peñas

Miguel Martín Torrubiano

Miguel Ruiz Aledo

Miriam Hernanz

Myriam Tejada Rojo

Nazaret Hernández

Néstor Prat Cardaci

Noelia Urdiales Santillana

Olatz Huarte Paniego

Olivia López Hernández

Oriol Mantecon Merino

Óscar Alfonso Díaz

Pablo Rubio Borja

Paloma Bravo Marco

Paola Martinez Roa

Paula Llanos Garcia

Paula Quintana

Pilar Bergés Sánchez

Pilar Otón Ortega Gracias

Raquel Ávila Dosal

Rocío Garcia Romero

Rocío López

Rosa Carroquino Cuevas

Sandra Aguilar

Sara Busquets Pérez

Sergio Gonzalez Suarez

Susana Gallart

Susana Pecharromán

Susana Rodríguez

Tatiana Noguera

Teresa Borrego Agúndez

Teresa Garcia Pino

Vanesa Luján Heras

Víctor Amaya

Victor Cardoner Carolina

Victor Manuel Santos Hernandez

Victor Santos Hernandez

Victoria Díaz Martínez

Victoria Montero

Zulaima Boheto Sancho