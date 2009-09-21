Ven a celebrar el inicio de nuestra nueva temporada

Llega el momento de celebrar. Aquí estamos. Aquí continuamos. Y aquí seguiremos. Una temporada más, Radio 3 inicia un nuevo camino con la convicción de continuar siendo una referencia como medio de comunicación centrado en la cultura.

Este 1 de octubre comienza una nueva temporada, en la que continuamos celebrando 30 años de Radio 3. Por eso, lo hacemos por todo lo alto: 3 horas de concierto desde la Sala Joy Eslava de Madrid. Desde las 20.00, la música en directo vuelve a ser la protagonista con el sonido de Álex Ferreira, LA y Elastic Band.

¿Qué tengo que hacer para asistir?

Las entradas ya están agotadas. Todos los que nos han escrito, han recibido una confirmación. Si eres uno de ellos, debes venir a Joy Eslava este 1 de octubre a partir de las 19.30 horas, cuando se abrirán las puertas ¡¡Hasta completar aforo!! Además, entre los primeros asistentes se repartirán 300 quesos de Arzúa-Ulloa, como cortesía de su Consello Regulador de la Denominación de Origen Protegida.

Si no has tenido la oportunidad de participar, puedes escuchar la fiesta en directo a través de la emisora y de nuestra web. Este jueves desde las 20:00 horas con la conducción de Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián.

Los protagonistas

Álex Ferreira

Web / TwitterMySpace / Así fue su actuación en Los Conciertos de Radio 3

Dominicano de 26 años. Olviden que por su nacionalidad está predestinado a ser intérprete de merengue o bachata. Para este cantautor, son grandes referencias Fito, McCartney, Wilco o Death Cab for Cutie. Y de cada uno de ellos, hay una esencia presente en 'Serenata de Plástico' y 'Páginas', los dos Eps que ha publicado con Warner Music.

Es un cantautor diferente, que ve el amor desde lo bohemio, y la tristeza desde la juerga malasañera. En 2010 publicará un disco completo que contará con la colaboración de artistas como Iván Ferreiro y Ximena Sariñana.

LA

Twitter / MySpace / Así fue su actuación MySpaceen Los Conciertos de Radio 3

"La luz más cegadora de 2009" según nuestro José María Rey. Este mes publican su disco debut con Universal, y poco a poco se han convertido en el mejor secreto a voces de la música española en este año que acaba. Luis Albert Segura es cara, voz y cerebro de esta banda radicada en Mallorca.

Ese disco, 'Heavenly Hell', es descrito por Chema como "un seductor enjambre de burbujas ensoñadoras, arrebatos líricos y audaces contoneos de baile, difícil de imaginar. De melancolías animadas que discurren con esa elegante placidez de mañana de domingo o saltan a la pista horas mas tarde. Pero que enmarca, sobre todo, la irrupción en el panorama de un nuevo talento". Palabra de Bulevar.

Elastic Band

MySpace / Así fue su actuación en Los Conciertos de Radio 3

Su 'A Little Bit of Lovin' suena cada tarde en Radio 3. Es la sintonía de 'Como lo Oyes'. El primer golpe seco fue una maqueta que se hizo con las clásicas Demoscópicas de Mondo Sonoro, fue el impactante preludio de 'Boogie Beach Days', su adorable disco debut.

Y es que esa es la mejor palabra para clasificar y describir un trabajo como este, que se hizo con el premio a Mejor Álbum de Pop en los Premios de la Música Independiente de 2009.