Las nuevas juergas de Johnny Marr

Todos les conocemos por ser el guitarrista de los míticos Smiths en los 80s. Allí, Johnny Marr (Manchester, 45 años) destacó por liderar la banda junto a un escritor en paro llamado Steven Patrick Morrissey. Tras la separación de la banda, nada fue lo mismo: ambos terminaron de malas maneras, según se dice, por la frustración que le provocaba a Marr la poca flexibilidad musical de Morrissey. Desde hace años, y con el revival de moda, son muchos los fans de la banda que esperan su regreso, pero varias han sido las ocasiones en las que ambos, con cara de arcada, juran que no lo harán.

"Quien sabe, cosas más extrañas han pasado. Quizás en 10 o 15 años, cuando lo necesitemos por razones indeterminadas, pero ahora mismo Morrissey hace sus cosas y yo hago las mías" decía Marr en una entrevista para la BBC en 2007. Un año antes, el guitarrista había sorprendido a más de uno entrando en la alineación habitual de Modest Mouse. Ahora, Marr tiene un nuevo e interesante proyecto junto a una banda indie de Wakefield: The Cribs.

La velocidad constante de The Cribs

La historia de este grupo inicia en 2001 cuando los mellizos Gary y Ryan Jarman forman una banda junto a su hermano pequeño, Ross. Nueve años después, la Q Magazine les describió como la 'Banda de culto más grande de Reino Unido', a pesar de no haber logrado la notoriedad de unos Libertines con los que iniciaron competencia años antes en el circuito de conciertos de Inglaterra.

A diferencia de la banda de Pete Doherty, The Cribs se han mantenido en activo y han logrado mantener una carrera constante con varias entradas en las listas de éxitos y canciones más que recordadas, como el 'Hey Scenesters!' que la revista inglesa New Musical Express seleccionó como uno de los 50 Mejores Himnos Indies de Todos los Tiempos. Ahora llega el momento de reafirmarse como una de las mejores bandas de la década en su país, y lo hacen con un cuarto disco que se pone a la venta bajo el título de 'Ignore the Ignorant' (Wichita/Nuevos Medios).

Y así se produjo el encuentro

En Enero de 2008, el mítico guitarrista empieza a trabajar con la banda en la composición de nuevas canciones. Semanas más tarde, les acompañaría en varias presentaciones en directo, hasta que finalmente, la prensa anuncia su entrada en el grupo. Sería en el Festival de Reading y Leeds donde la noticia se haría oficial, cuando el cantante del grupo le presenta sobre el escenario como "Johnny Jarman, el nuevo miembro de la banda".

Luego llegaría 2009 y Marr graba junto a ellos este nuevo disco, que califica como "lo mejor que he hecho en 25 años". Algunos hacen una evidente comparación de este hecho: es como si Jimmy Page se hubiese unido a Supergrass en 1995. Y razón no les falta. La presencia de la guitarra intranquila de Marr es evidente, y además se agradece.

"No hay nada que pueda enseñarles, no son niños", aclara Marr en una entrevista en la que habla de sus nuevos compañeros. "No sería bueno para nadie. No sería apropiado. Creo que la gente espera que haya unas diferencias culturales, cuando no hay ninguna... Si somos de la misma parte del mundo", recalca la super estrella de la música, que incluso ha aceptado las reglas de la banda: viaja en la furgoneta que ellos mismos conducen, e incluso carga con su propio equipaje.

Ignorar al ignorante

Mientras el público les devuelve al estrellato -puesto número 8 en ventas en Reino Unido por encima de las remasterizaciones de 'Revolver' y 'Rubber Souls' de los Beatles-, y la incorporación de Marr les otorga mucha más presencia mediática; la crítica recalca que este 'Ignore the Ignorant' no es su trabajo más inspirado, y además se resalta un cambio de rumbo, que al parecer, cala en los miles de personas que siguen pasando por caja con este nuevo disco bajo el brazo.

Escuchando el disco, queda claro que en esta ocasión el grupo ha decidido apartarse de los éxitos inmediatos como aquel 'Men's Needs' que abría su tercer disco, producido por uno de los grandes nombres del indie moderno: Alex Kapranos, líder y referencia estética de los escoceses Franz Ferdinand.

Esta entrega, en cambio, necesita más de una escucha para calar e ir comprobando canción tras canción que: primero, el trabajo de Nick Launay (Yeah Yeah Yeahs, Arcade Fire, Supergrass) como productor está salpicado de detalles que aprovechan cada elemento de la banda; y segundo, que efectivamente estamos ante uno de los mejores grupos de la década en el Reino Unido. Sólo hace falta que las masas lo comprueben y les den el empujón que necesitan. Por lo pronto, Johhny Marr lo hace detrás de una guitarra que suena aún mejor que el primer día.