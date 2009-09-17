Se estrena "Destino Woodstock"

El festival de Woodstock vuelve a las pantallas. En este caso, con "Destino Woodstock" ("Taking Woodstock") un filme dirigido por Ang Lee que se estrena en España el viernes 25 de septiembre de 2009. En la película Lee aborda, basándose en las memorias de Elliot Tiber, la atmósfera irrepetible que pudo respirarse durante los tres días míticos del 15-18 de agosto de 1969, en los que grupos como The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin o Jimmy Hendrix se subieron a los escenarios en una granja cerca del pueblo de Bethel, en el estado de Nueva York.

La película cuenta con un gran reparto coral y una banda sonora plagada de temas de iconos musicales de los sesenta como The Grateful Dead, The Doors, Jefferson Airplane y Country Joe and the Fish, y una nueva grabación de ¿Freedom¿, de Richie Havens.

James Schamus, el productor de "Destino: Woodstock", que se encargó de adaptar el libro Taking Woodstock: A True Story of A Riot, A Concert, and A Life, escrito por Elliot Tiber con Tom Monte, explica: "Nos hemos limitado a contar una pequeña parte de lo que ocurrió. Desde un rinconcito lleno de alegría, surgió algo inesperado que hizo posible en parte que tuviera lugar este increíble acontecimiento".

Película por accidente

La historia de Elliot Tiber llegó a manos del director y productor Ang Lee, socio de James Schamus, casi por accidente. En octubre de 2007, Ang Lee fue a un programa de televisión en San Francisco para hablar de su última película, Deseo, peligro, a punto de estrenarse en la ciudad. Elliot Tiber también presentaba su libro en el programa y le dio un ejemplar al realizador.

Ang Lee recuerda: "Al cabo de unos días, me llamó Pat Cupo, un viejo amigo de la escuela de cine. Se había enterado de que Elliot me había dado el libro y me pidió que lo leyera".

Para Ang Lee, Destino: Woodstock parecía ser una consecución natural de sus anteriores películas. Si La tormenta de hielo, que transcurre en 1973, representa según él "la resaca de 1969, Destino: Woodstock es la maravillosa víspera y los últimos momentos de la inocencia".

"Después de hacer varias películas trágicas", sigue diciendo el cineasta, "me apetecía rodar una comedia que, además, careciera de cinismo. Es una historia sobre la liberación, la honestidad, la tolerancia y un 'espíritu ingenuo' que no podemos ni debemos perder".

Un decorador en horas bajas

En "Destino Woodstock", Elliot Tiber (Demetri Martin), un decorador afincado en Greenwich Village, Nueva York, al que las cosas le van francamente mal, debe volver a su pueblo en el estado de Nueva York para ayudar a sus padres a llevar un viejo motel llamado El Monaco. El banco está a punto de quedarse con el negocio; el padre de Elliot amenaza con quemar el edificio, pero no ha pagado el seguro; y él ni siquiera tiene dinero para llegar a casa de sus padres. Al enterarse de que un pueblo vecino ha dado la autorización para que se celebre un festival hippy de música, llama a los organizadores pensando que puede ser la ocasión de revitalizar el motel. Tres semanas después, medio millón de personas se dirigen hacia la granja de su vecino en White Lake. Elliott está a punto de sumergirse en una experiencia que definirá a toda una generación, cambiará su vida y la cultura pop para siempre.

Además de Tiber, en la película tiene mucha importancia los organizadores del Festival: Michael Lang (interpretado por Jonathan Groff, Artie Kornfeld (Adam Pally), Joel Rosenman (Daniel Eric Gold) y John Roberts (Skylar Astin), de Woodstock Ventures.

El camino a Woodstock

- 1935 Nace Eliyahu Teichberg (que se cambiaría el nombre por el de Elliot Tiber) en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos inmigrantes.

- 1955 Jacob (Jake) y Sonia Teichberg, los padres de Elliot Tiber, compran el motel El Monaco en White Lake, estado de Nueva York, para regentarlo con su hijo.

- Diciembre de 1960 Nacimiento de "la píldora", el método anticonceptivo que revolucionó el sexo.

- 1963 Publicación de La mística femenina, de Betty Friedan, que marca el principio del movimiento feminista.

- 28 de agosto de 1963 Durante una manifestación en pro de los derechos civiles en Washington DC, el Dr. Martin Luther King pronuncia su famoso discurso ¿Tengo un sueño¿.

- 22 de noviembre de 1963 El presidente John F. Kennedy es asesinado; el vicepresidente Lyndon B. Johnson jura el cargo.

- 9 y 16 de febrero de 1964 Los Beatles aparecen en "El Show de Ed Sullivan".

- 2 de julio de 1964 Se aprueba la Ley de Derechos Civiles.

- 2 de agosto de 1964 El incidente del golfo de Tonkin, en el sureste asiático, donde los Vietcong luchan en Vietnam del Sur y Estados Unidos ha empezado a mandar tropas, hace que el Senado apruebe la Resolución de Tonkin, en la que se pide a Johnson que ataque Vietnam sin previa declaración de guerra.

- 21 de febrero de 1965 Malcolm X, líder de la Nación del Islam, es asesinado.

- 21 de marzo de 1965 Se celebra el primer "Teach-In" (debate universitario) contra la guerra de Vietnam.

- 14 de enero de 1967 Se celebra el "Human Be-In" en el Parque del Golden Gate en San Francisco. Ante 30.000 personas, Timothy Leary pronuncia la famosa frase "Turn on, tune in, drop out" (Colócate, vive, no vayas a la guerra).

- 16-18 de junio de 1967

Se celebra el Festival Internacional Pop de Monterey, California, donde tocan numerosos músicos que también estarían en Woodstock dos años después. Asisten 200.000 espectadores. El documental Monterey Pop se estrena al año siguiente.

- Verano de 1967 Es el "Verano del Amor" en San Francisco y se convierte en el punto de partida para la floración del movimiento hippy al acudir miles de jóvenes a la ciudad.

- 16 de marzo de 1968 Matanza de My Lai en Vietnam.

- 4 de abril de 1968 Asesinato del Dr. Martin Luther King.

- 6 de junio de 1968 Asesinato de Robert F. Kennedy.

- 20 de enero de 1969 Richard Nixon jura como presidente.

- 20 de febrero de 1969 Nixon aprueba el bombardeo de Camboya.

- 11 de marzo de 1969 Levi¿s vende los primeros vaqueros acampanados.

- 19 de marzo de 1969 Los Chicago 7 son condenados por los incidentes violentos durante la Convención Demócrata celebrada en Chicago el año anterior.

- 15 de mayo de 1969 La Universidad de California cierra con una valla el parque del Pueblo, a pesar de que 3.000 personas protestan para salvarlo. El entonces gobernador Ronald Reagan declara la ley marcial en Berkeley. Un manifestante muere de un disparo.

- 23 de mayo de 1969 Los Who publican la ópera rock "Tommy".

- 22 de julio de 1969 Muere Judy Garland.

- 27-28 de junio de 1969 Disturbios de Stonewall (llamados así por el bar Stonewall Inn, uno de los objetivos de la policía) en Nueva York. Es el principio del Movimiento de Liberación Gay. Elliot Tiber participa activamente en los disturbios.

- 14 de julio de 1969 Deniegan el permiso a Michael Lang y a los promotores Joel Rosenman y John Roberts para organizar un festival de música y arte en Wallkill, estado de Nueva York.

- 15 de julio de 1969 Elliot Tiber se entera de que les han denegado el permiso y se pone en contacto con Michael Lang.

- 18 de julio de 1969 El coche del senador Ted Kennedy se sale de la carretera en Chappaquiddick Bridge. Muere la pasajera Mary Jo Kopechne.

- 18 de julio de 1969 Empiezan a llegar los primeros espectadores. Acampan en los prados.

- 20 de julio de 1969 Un estadounidense es el primer hombre en pisar la Luna.

- 9 de agosto de 1969 Miembros de la "familia" de Charles Manson asesinan a la actriz Sharon Tate y a cuatro personas más en California.

- 15-18 de agosto de 1969 La Feria de Música y Arte de Woodstock presenta una celebración bajo el signo de Acuario en White Lake, Nueva York; 3 días de paz y música. Asisten medio millón de personas, pero muchas más están en camino y no consiguen llegar. Entre los numerosos cantantes y grupos están Joan Baez, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, Richie Havens, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, The Who...

- 25 de septiembre de 1969 Los Beatles publican su último disco, "Abbey Road".

- 15 de noviembre de 1969 250.000 personas se reúnen en Washington DC para manifestarse pacíficamente contra la guerra de Vietnam.

- 6 de diciembre de 1969 El concierto de los Rolling Stones en Altamont Speedway, California, donde los Ángeles del Infierno se encargan de la seguridad, es escenario de enfrentamientos violentos. Mueren cuatro personas. El documental sobre el concierto, Gimme Shelter, se estrena al año siguiente.

- Marzo de 1970 Se estrena el documental Woodstock, de tres horas de duración, de Michael Wadleigh, y se publica la banda sonora.

- 10 de abril de 1971 El documental Woodstock no gana el Oscar al Mejor Montaje ni al Mejor Sonido, pero sí se lleva el Oscar al Mejor Largometraje Documental.