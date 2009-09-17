Te invitamos a ver 'Destino Woodstock' antes que nadie

Entre el 15 y el 18 de agosto de 1969 se llevó a cabo uno de los eventos más recordados en la historia de la música: el Festival de Woodstock. Fueron tres días que han marcado a toda una generación a ritmo de Jimi Hendrix, The Who, Carlos Santana o Janis Joplin, que entre otros artistas, pusieron la música desde las afueras de Nueva York para todo el mundo.

Tras el 40 aniversario de tan legendaria cita, llega el estreno de 'Destino Woodstock', una película dirigida por Ang Lee (Brokeback Mountain), basada en el libro 'Taking Woodstock', de Elliot Tiber y Tom Monte.

¿Quieres verla? Te invitamos

Radio 3 invita a 450 oyentes de Madrid, Barcelona y Valencia a ver 'Destino Woodstock' antes de su estreno en las salas de cine. Regalamos 150 entradas dobles para los pases de Barcelona (22 septiembre, 22.00 horas. Cine Verdi), Madrid (24 septiembre, 22.00 horas. Cine Paz) y Valencia (24 septiembre, 22.30 horas. Cines Lys).

Sólo debes enviarnos un mail a destinowoodstock@gmail.com indicando en el asunto la ciudad a la que asistirás. Además, en el cuerpo del mail debes indicarnos tu nombre y apellidos. Los primeros en escribir, serán los que asistan al estreno de la película con un acompañante.

Una historia llena de emociones

Basada en las memorias de Elliot Tiber, la comedia está protagonizada por Demetri Martin como Elliot, un joven que tuvo un importante papel involuntario para que el Festival de Música y Arte de Woodstock de 1969 fuera un acontecimiento histórico. Con un gran reparto coral y una banda sonora plagada de temas de iconos musicales de los sesenta como The Grateful Dead, The Doors, Jefferson Airplane y Country Joe and the Fish, y una nueva grabación de 'Freedom', de Richie Havens, 'Destino Woodstock' es un alegre viaje a una época en la que todo parecía posible.