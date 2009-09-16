Temporada de Conciertos de la UER en Radio Clásica

Apenas un día después de cerrarse los Festivales de Verano de Euroradio la UER (Unión Europea de Radiotelevisión) inicia su temporada oficial de conciertos, que como en años anteriores, llegará puntual a su cita de los lunes a las 20.00 en Radio Clásica de RNE, desde el 14 de septiembre del 2009 hasta el 14 de junio del 2010, con presentación de Ana Vega Toscano.

Más de 35 conciertos ofrecidos por las diferentes emisoras miembros de la UER, que nos llevarán por importantes ciudades europeas y de América del Norte, con las orquestas y los solistas más destacados, y con programas que abarcan una gran variedad de referencias culturales. Junto al espíritu de los denominados Conciertos a la carta, que abren una ventana a la actualidad musical de los distintos países, esta temporada ofrece además cuatro series monográficas, de cuatro conciertos cada una: Cruzando fronteras, Música religiosa de Haydn, Chopin y Poetas y literatura.