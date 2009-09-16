Cinco canciones que debes escuchar esta semana (14 al 19 de Septiembre)

Reverend & The Makers - Silence Is Talking

Fan declarado de 'Aló Presidente', podríamos decir que John McClure es un tipo al menos extraño. Lo mejor, evidentemente es restringirnos a lo musical, donde su grupo acaba de publicar un nuevo disco titulado 'A French Kiss In The Chaos' (Wall of Sound). De este trabajo, hay que destacar esta canción, que posee una melodía prácticamente hipnótica, de esas que maldices por clavarse en tu cerebro sin remedio.

Noisettes - Never Forget You

Esas chicas a las que producía Phil Spector se han quedado en el pasado. Ahora bajo unos esquemas musicales parecidos, llegan las Noisettes, que mojan su desamor en ron y whisky, y que no se cortan para salpicar esquemas clásicos con guitarra eléctrica y batería. Este es su segundo disco, 'Wild Young Hearts' (Mercury), todo un éxito en la primavera de su Reino Unido natal. Ojo, que esta canción no te engañe, porque el disco pasea por el rock más guitarrero, el R&B, el soul y hasta el funky más electrónico y bailable.

Zero 7 - Medicine Man

Electrónica sin complicaciones, estridencias o autotunes. Lo bueno de Zero 7, en el caso de esta canción, es que la música es un envoltorio delicado que dentro guarda la prodigiosa voz de Eska Mtungwazi. Y así, prácticamente sin darte cuenta, encuentras más canciones interesantes en 'Yeah Ghost' (Atlantic), el cuarto disco de este proyecto formado por los Djs Henry Binns y Sam Hardaker.

Jay-Z feat Alicia Keys - Empire State of Mind

Este 11 de Septiembre se puso a la venta el tercer volumen de The Blueprint (Atlantic), un trabajo que el todopoderoso rapero estadounidense Jay-Z ha publicado por partes: el 11 de Septiembre de 2001 el primero, y el 12 de Noviembre el segundo. Esta tercera parte ya le pilla como un artista respetado en todo el mundo, por encima de supuestas y fanfarronas grandes estrellas. Aquí las colaboraciones son destacables gracias a nombres como Kanye West, Rihanna, Pharrell o la negra más bonita del mundo -con permiso de la coctelera que el susodicho tiene por esposa-: Alicia Keys.

Weezer - (If You're Wondering If I Want You To) I Want You To

Esta es la primera canción que se conoce del séptimo disco de la banda de Rivers Cuomo. El nuevo disco, titulado 'Raditude' (Interscope), tiene una portada muy al estilo del grupo y se podrá encontrar en las tiendas el próximo 27 de Octubre. La banda no sorprende, al menos con esta canción, pero sigue cumpliendo con su cometido: facturar un rock divertido, con el que tu chica da palmas y saltitos.