Ars Sonora en los premios Prix Europa
- La creación radiofónica "Atardecer en el Patio" de Edith Alonso en RNE opta al galardón en la categoría Ficción de Radio
- Una obra dirigida por Jose Iges para el espacio de Radio Clásica Ars Sonora
Dentro de la categoria de Ficción de Radio , ha sido nominada la producción de RNE: "Atardecer en el patio", una creación radiofónica compuesta por Edith Alonso y dirigida por Jose Iges en el espacio de Radio Clásica, Ars Sonora.
Esta obra de arte radiofónica parte de unos edificios emblematicos de Madrid: Las Corralas, casas vivas, pues no cesaba de haber ruidos , comentarios, gritos o canciones. Atardecer en el Patio hacer resurgir ese mundo sonoro que se ha quedado guardado en estos edificios, ahora en gran estado de degradación.
Edith Alonso es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y ha realizado estudios de piano. Ha sido ganadora del concurso de arte sonoro Madrid Abierto 2008 y ha sido fundadora junto con Antony Maubert de Campo de Interferencias, asociación dedicada a la difución y promoción de la música electroacústica
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