La resistencia de Muse llega a Radio 3

Muse publica un nuevo disco este 15 de septiembre y el mundo vuelve a estar pendiente del grupo inglés que ya cumple 18 años de carrera. 'The Resistance' (Warner) es uno de los discos más esperados de la temporada a juzgar por las opiniones encontradas que saltaron a la opinión pública con la publicación de 'United States of Eurasia', una de las canciones del nuevo trabajo, que el grupo subió a su página web hace unas semanas.

La canción, que recuerda a los Queen más operísticos abría el debate sobre hacia donde iría este nuevo trabajo de la banda. "Antes eran Radiohead y ahora son Queen. Prefiero una banda como esta que va más allá de lo esperado", comentaba un usuario del blog musical Stereogum ante la canción que a su vez, fue destrozada por la exquisita web Pitchfork con una puntuación de 2 sobre 10. Así es la banda que encabeza Matthew Bellamy, capaz de remover conciencias y sorprender incluso a sus propios fans. Ya lo hicieron en 2006 con esa orgía guitarrera titulada 'Knights of Cydonia', ahora convertida en un via crucis para los que se atreven a interpretarla en el videojuego 'Guitar Hero'.

La sinfonía hecha rock

Y así es como Muse nos vuelve a sorprender con un disco que puede escucharse en la red desde unos días antes de publicarse. El primer sencillo, titulado 'Uprising', sí es más parecido a lo que la banda tiene acostumbrado: una carga musical pesada en la que la voz de Bellamy es el hilo conductor que hace estas canciones reconocibles y únicas. En lo musical, denso y profundo. En las letras, lo habitual en Muse: conspiraciones, apocalipsis, y la victoria por encima del sistema establecido.

Ahora bien, ¿qué hay más allá de estas canciones? Cuando la banda inició la grabación de este nuevo disco en 2008, Bellamy reconocía que el resultado de aquellas sesiones sería imposible de preveer e incluso llegó a dejar caer que podría tratarse de una sinfonía de 50 minutos. Meses después ya con el material listo para publicación, el cantante de la banda lo describía como "un disco sinfónico". Sólo hay que fijarse en el cierre del álbum para comprobarlo: una sinfonía de tres partes titulada 'Exogenesis: Symphony', para la que intervinieron más de 40 músicos.

Ahí reside lo fantástico de esta banda, capaz de arriesgarse hasta límites inesperados. En este caso, 'The Resistance' es un nuevo experimento que se salda con un buen resultado, envuelto en una presentación artística que ha sido descrita como "un auténtico milagro". Es un álbum perfectamente instrumentalizado, capaz de crear atmósferas y situaciones a su alrededor. La demostración de que unas clasesitas de música clásica siempre deben ser bien acogidas en el mundo del rock.

Lo grandioso de Muse en Radio 3

Este jueves 17 a partir de las 21 horas, Julio Ruiz se pone a los micrófonos de Radio 3 para retransmitirnos el concierto que la banda ofreció el pasado 7 de septiembre en el Admiralspalast de Berlin. A lo largo de una hora, podremos escuchar el resumen de un concierto que duró 90 minutos en los que Muse hicieron un repaso por su carrera a través de 16 canciones, entre ellas cinco de este nuevo y esperado disco.