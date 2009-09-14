Radio 3

Emisión: Sábados, 15:00 a 16:00 horas

Presentador: Elena Gómez y Ricardo Aguilera

Género: Rock/Pop

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La Madeja es un programa monográfico que quiere echar la imaginación a volar sin dejar de lado el rigor documental. Queremos que la puesta en escena sea la más acertada para cada caso y que los temas elegidos sean de interés general.

En La Madeja se pueden disfrutar las andanzas de los grandes de la música; también es posible visitar los lugares clave de determinados géneros o reflexionar pausadamente sobre un hecho musical tan puntual como importante.

En La Madeja se pretende liar al oyente en una urdimbre de sonidos que le lleven a comprender cabalmente el entorno en que surgieron.

Equipo Director / Presentador: Elena Gómez En el año 1986 comienza su andadura en Radio Nacional de España. Y empieza precisamente en Radio 3 con el espacio Los Jóvenes al Encuentro de Europa un concurso realizado en colaboración con las diferentes emisoras pertenecientes a la UER. Descárgate el podcast / Escucha los programas anteriores de La Madeja Visita Radio 3 Desde 1998 ha dirigido y presentado varios programas de Radio 3 como Peligrosamente Juntas, Countrybution, Música Es 3 en su edición de fin de semana o Sesiones Replicantes. Es asidua en las retransmisiones de algunos de los festivales musicales más representativos de nuestra geografía como Pirineos Sur, Territorios Sevilla, Experimentaclub o Spoken Word, festival innovador que introducía en nuestro país un nuevo genero musical: el Spoken Word en el que Atmósfera interactúa como una propuesta más del festival, realizando estas retransmisiones a modo de Radio-Performances. En el año 2002 comienza su proyecto Atmósfera, una apuesta por la vanguardia musical y artística que desarrolla en solitario con el apoyo de la más avanzada "compañía" digital. Es la encargada de seleccionar los contenidos y de realizar todos los montajes que se escuchan en el programa, muchos de ellos realizados con música original de Atmósfera, creada e interpretada por Elena Gómez exclusivamente para el programa. Director / Presentador: Ricardo Aguilera Nací en Madrid el 8 de noviembre de 1957. De pequeño quería ser científico, y de joven estudié para ello. Sin embargo, algo hice mal porque devine en periodista. He trabajado largamente en distintas radios (Radio Cadena Española, Radio El País, EFE Radio) y periódicos (Diario 16, El Mundo), así como en docenas de revistas de todo tipo. También he tenido el discutible honor de trabajar en televisión (TVE 2 y Antena 3). He escrito guiones, conferencias, folletos, pasquines, anuncios, ensayos y chistes. Actualmente colaboro de forma habitual en distintos programas de RNE. Además de escribir y presentar 'La Madeja', hago la realización y el guión de "El Guirigay" de Radio 3, dirijo y presento el micro-espacio "Cajón de Músicas" de Radio 5, y realizo todas las tareas de aliño que hagan falta en distintos programas de la casa.