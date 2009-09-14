10 canciones para conocer a Muse

Si no les conoces, probablemente te has pasado los últimos 10 años consumiendo la música de los peores chiringuitos de Benidorm. Con 12 años de carrera a sus espaldas, Muse se han consolidado como una de las bandas más importantes del rock actual a nivel mundial. Su capacidad para moverse entre el rock más melódico y el más épico ha convertido sus canciones en parte de la banda sonora de la última década a pesar de la disparidad en el sonido que pueda resultar entre ellas. Así te presentamos esta guía sonora para no iniciados de Muse...

1. Supermassive Black Hole. La propia banda describe la canción como "un poco de Prince y Kanye West con unos riffs que recuerdan a Rage Against the Machine". Suena a R&B, a rock, a electrónica y a funky. El single estrella del cuarto disco del grupo.

2. Starlight. La más sentimental de todas. Un grito de desesperanza que envuelve el "echar de menos a amigos, familia o a alguien a quien amas", según reconocía el bajista de la banda, Chris Wolstenholme. También sencillo destacable de 'Black Holes & Revelations'.

3. Time is Running Out. De su tercer disco, publicado en 2003. El gran sencillo del álbum, su canción más exitosa en Estados Unidos, y quizás la más conocida por el público en general.

4. Hysteria. Considerada por muchos la mejor canción de ese tercer disco. "Dame tu alma y tu corazón" canta Bellamy mientras guitarras, bajos y coros explotan a su alrededor.

5. Knights of Cydonia. Conocida como una de las canciones más complicadas de ejecutar en el videojuego 'Guitar Hero'. Es el gran himno épico de la banda, con una idea muy clara: la del ser humano que debe valerse por sí mismo y crear su propio destino.

6. Feeling Good. Versión del clásico del teatro musical de 1965, interpretada en su momento por Nina Simone, Sammy Davis Jr e incluso el mismo David Hasselhoff. Aquí la voz de Bellamy hace los méritos necesarios para convertirse en una de las mejores versiones de la canción.

7. Plug In Baby. Hipnótico en su totalidad gracias a su ritmo ascendente y como no, la voz de Bellamy que derrocha sus mejores falsetes en este tema, incluido en el segundo disco de la banda.

8. Sing for Absolution. Fue el cuarto sencillo de 'Absolution'. Tuvo un videoclip apocalíptico situado en una nueva Tierra en el que los humanos y sus ciudades han sido devastados.

9. Stockholm Syndrome. Sí, queda claro que 'Absolution' es el disco que más canciones de Muse ha aportado al colectivo popular. Se trata de un disco con una fuerza enorme que también se comprueba en esta canción en la que la guitarra tiene un protagonismo absoluto.

10. Uprising. Primer sencillo del nuevo disco de la banda que regresa con ideales plasmados en forma de letras que se visten con un sonido denso y cargado de energía.