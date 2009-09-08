Muéstranos tu propio Abbey Road y llévate a casa el nuevo sonido de los Beatles

Radio 3 y RTVE.es continúan celebrando el gran Día de los Beatles. Este 9 de septiembre de 2009 (9-9-09), los Fab Four vuelven a la actualidad gracias a la reedición remasterizada de los 13 discos de su carrera como grupo. Ese mismo día se editará The Beatles: Rock Band, videojuego para Xbox 360, PlayStation 3 y Wii con el que podrás acompañar a la banda en los escenarios de sus conciertos y en los estudios de grabación.

Queremos que seas parte de esa celebración, y por ello te invitamos a participar en un concurso especial: sólo que enviarnos tu propia versión de la portada de 'Abbey Road' que publicaremos en nuestra fotogalería.

Para ello sólo debes entrar en nuestro formulario, señalar como tema Foto Abbey Road, rellenar tus datos personales y adjuntarnos una foto en la que recrees el paseo sobre el mítico paso de cebra que aparece en la portada del disco de 1969. No hace falta que sea el paso de cebra original, llama a los amigos y fotografíate en el paso de cebra de la esquina, eso sí, manteniendo el estilo Beatle.

Entre los participantes, regalaremos un sampler exclusivo que reúne 32 de las canciones remasterizadas. Se trata de todo un objeto para coleccionistas, ya que en España sólo se han distribuido 400 unidades. Nosotros regalamos 10 entre todos los que participen hasta el próximo lunes 21 de septiembre.

Estas son las canciones remasterizadas que contiene el sampler especial:

Disco 1. I Saw Her Standing There, I Wanna Be Your Man, This Boy, Things We Said Today, Eight Days A Week, You've Got To Hide Your Love Away, If I Needed Someone Rain Here, There and Everywhere, Being For The Benefit Of Mr Kite, The Fool On The Hill, Glass Onion, Mother Nature's Son, Hey Bulldog, Something Two Of Us.

Disco 2

. Please Please Me, All My Loving, If I Fell, Honey Don't, I'm Down, I Need You, Day Tripper, Drive My Car, And Your Bird Can Sing, She's Leaving Home, I Am The Walrus, Back In The U.S.S.R, Long, Long, Long, All Together Now, Come Together, I've Got A Feeling.