¿Es un plagio 'La Chica de Ayer'?

El de las acusaciones de plagio suele ser un capítulo constantemente repetido en el mundo de la música. Hace unos meses, el dedo acusador recaía sobre Enrique Búnbury por el parecido entre las letras de las canciones de su más reciente disco, y los poemas del madrileño Pedro Casariego. En su momento, Búnbury se defendía, alegando que "dos frases no hacen un plagio".

Ahora la acusación, o al menos el descubrimiento de posible plagio, cae sobre uno de los temas más representativos de la historia de la música española: 'La Chica de Ayer' de Nacha Pop. En esta ocasión, el hallazgo procede de la revista Efe Eme y a continuación salta al programa de Radio 3 'Sonideros', donde DJ Floro hace una comparación entre supuesto original y supuesta copia.

'La caza del bisonte' es una canción grabada por el italoargentino Piero de Benedectis en el año 1976 y publicada como single en España en 1980 -mismo año en el que se publica el debut de Nacha Pop que incluye 'La Chica de Ayer'-. Se trata de una adaptación al castellano de la italiana 'La caccia al bisonte' del cantautor Ivano Fossati y Oscar Prudente.

El periodista musical Vicente Fabuel, autor del descubrimiento, deja claro que "no estamos hablando de plagio ni nada similar, tan sólo de un parecido razonable". Por su parte, el Sonidero DJ Floro, que incluyó la comparación entre ambas canciones en su sección 'Sospechosos habituales', cree que más que darse un aire, "se dan un huracán".

En la red, blogs como Strambotic ya empiezan a hacerse eco del 'parecido razonable'. De hecho, su autor Iñaki Berazaluce, destaca la autoría de los arreglos musicales de la canción, que corrieron a cargo de Teddy Bautista, además productor de aquel primer disco de la banda madrileña.

La chica de ayer

En su primer álbum en común y homónimo de Nacha Pop, se incluyó 'La chica de ayer', considerada la mejor canción del pop español e incluida en su primer disco. El tema, compuesto por Antonio Vega en 1977, mientras hacía la 'mili' en Valencia, se convirtió en un himno de la movida madrileña de los 80 y catapultó a Nacha Pop hasta lo más alto del panorama musical español.

Según el periodista musical Diego Manrique, la canción de Vega es "su gran himno generacional". Se trata de "una crónica de incomunicación amorosa editada justo cuando Madrid empezaba a vivir su década de derroche", apunta Manrique.

El plagio como capítulo de la historia musical

Sean apreciaciones o no, son cada vez más los casos de este tipo que se dan en el mundo de la música. A ello contribuye la facilidad con la que hoy en día se difunde la música, dando rienda suelta al oído de más de un melómano.

A veces la acusación termina en los tribunales. Por ejemplo, en su momento, el cantautor belga Salvatore Aquaviva demandó a Madonna por el enorme parecido melódico entre la canción 'Frozen' y su 'Ma Vie Fout L'Camp'. En 1994 y en pleno apogeo de su carrera, Nirvana también fue acusada de plagio por 'Come As You Are', ya que según los miembros de la banda Killing Joke, el célebre riff de guitarra era una copia de 'Eighties', una canción lanzada en 1984. Recientemente, el guitarrista Joe Satriani demandaba a Coldplay por la similitud entre 'Viva la vida' y una canción que había compuesto en 2004 bajo el título de 'If I Could Fly'.