Va de cine
- Diumenge de 14.00 a 15.00
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- Email: Vadecine@rtve.es
'Va de cine'
Ens avala l'experiència acumulada, però el "Va de cine" s'auto-renova cada temporada.
Mantenim objectius i prioritats. El que ens mou es incentivar el consum intel·ligent de cinema. Amb vocació de servei públic, procurem donar a l'oient els elements perquè pugui triar amb poc marge d'equivocació. Aportem crítiques, entrevistes i les millors opinions, amb les primeres figures que passen pel programa i participen a la part de tertúlia. Els portem de la ma per les sales de cinema, recomanant pel·lícules amb total honestedat i pels principals festivals del món, Cannes, Venècia, San Sebastiàn, etc. apropant-los a l'actualitat de les estrenes i al glamur de les estrelles. Les pre-estrenes amb que avancem els títols de més qualitat cada curs, ens permeten tenir contacte directe i regular amb el públic.
Amb una hora setmanal, els diumenges de 2 a 3 de la tarda, pots estar totalment al dia en cinema. Fem els diumenges més cinematogràfics. Passió, il·lusió i rigor en la combinació d'informació i entreteniment, és la nostra fórmula màgica.
Com podeu comprovar si ens busqueu a RÀDIO 4, El "Va de cine" crea addicció.