Mat&iacute; a 4 bandes programa de R&agrave;dio 4 dirigit per Toni Mar&iacute;n

Matí a 4 bandes

R&agrave;dio 4 - MAT&Iacute; A 4 BANDES

Toni Marín diregeix i presenta un programa amb tota l'actualitat del dia a la primera hora amb Marta Naval. A partir de les 8, la tertúlia amb els diversos punts de vista de l'actualitat amb periodistas reconeguts i tertulians procedents d'altres àmbits com la universitat, la judicatura, l'empresa, la literatura o els esports amb la tertúlia de dones especialitzades en aquest àmbit.

La tertúlia

  • Els personatges: Francesc Romeo, Jordi Pina, Gonzalo Bernardos, Maria Sanahuja, Josep Manel Silva i Silvia Jiménez Salinas.
  • Els periodistes: Milagros Pérez Oliva, Jordi Busquets, Albert Montagut, Vicent Sanchís, Antonio Franco, Francesc Marc Àlvaro, Núria Ribó, Joan Tàpia, Xavier Rius i Juan Carlos Girauta.

Les seccions

  • L'anàlisi periodístic. El representant del Col·legi de Periodistes, Josep Maria Cadena, analitza el tractament de les informacions.
  • La parida de l'Andreu amb l'Andreu Martín.
  • El calaix de sastre amb Marta Solé.
  • Les tres setmanes amb Víctor Llopart.
  • La tele amb Mariola Cubells.
  • i altres com Enric Company, Gonçal Demartorell, Mercè Beltran, David Barba i Vladimir De Semir.