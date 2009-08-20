Matí a 4 bandes programa de Ràdio 4 dirigit per Toni Marín
Matí a 4 bandes
- De dilluns a divendres de 08.00 a 12.00
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Ràdio 4 - MATÍ A 4 BANDES
Toni Marín diregeix i presenta un programa amb tota l'actualitat del dia a la primera hora amb Marta Naval. A partir de les 8, la tertúlia amb els diversos punts de vista de l'actualitat amb periodistas reconeguts i tertulians procedents d'altres àmbits com la universitat, la judicatura, l'empresa, la literatura o els esports amb la tertúlia de dones especialitzades en aquest àmbit.
La tertúlia
- Els personatges: Francesc Romeo, Jordi Pina, Gonzalo Bernardos, Maria Sanahuja, Josep Manel Silva i Silvia Jiménez Salinas.
- Els periodistes: Milagros Pérez Oliva, Jordi Busquets, Albert Montagut, Vicent Sanchís, Antonio Franco, Francesc Marc Àlvaro, Núria Ribó, Joan Tàpia, Xavier Rius i Juan Carlos Girauta.
Les seccions
- L'anàlisi periodístic. El representant del Col·legi de Periodistes, Josep Maria Cadena, analitza el tractament de les informacions.
- La parida de l'Andreu amb l'Andreu Martín.
- El calaix de sastre amb Marta Solé.
- Les tres setmanes amb Víctor Llopart.
- La tele amb Mariola Cubells.
- i altres com Enric Company, Gonçal Demartorell, Mercè Beltran, David Barba i Vladimir De Semir.