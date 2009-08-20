Catalunya Exprés
- Presentació: AGNÈS BATLLE i PAOLA CALLIERI
- Selecció musical: JOAN ARENYES
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- Contacte: catexpres@rtve.es
Sílvia Pedret, al matí, i Andreu Viñas, a la tarda, ens ofereixen una selecció de música en català acompanyada de consells pràctics, les notícies al moment i les informacions pròpies de servei públic que ha d'oferir una emissora com Ràdio 4.
"Ràdio 4, Catalunya Exprés" és programació flexible on la música hi té un paper destacat però no exclusiu. Catalunya Exprés combina d'11 del matí a 19 de la tarda les cançons amb un seguit de continguts coherents amb el Server que ha d'oferir una ràdio pública com Ràdio 4
Ràdio 4 Exprés. Cada hora en punt ens aturem a la cultura, l'oci, les noves tecnologies i les tendències més innovadores.
Inclou:
- Oci i viatges amb Laura Gonzàlez
- Llibres o teatre amb Marta Orquín i Montse Soto
- Internet amb Mariola Dinarès
- Cinema amb Laura González
- Tendències amb José Maria Carrasco
- Actualitat musical amb Joan Arenyes
- Noves tecnologies amb Mariola Dinarès
- El viatge de... ( caps de setmana)
- Els gustos de...(caps de setmana)
- Sobre rodes amb Jacint Felip (cap de setmana)
- La meva xarxa amb Jacint Felip (cap de setmana)
Ràdio 4 Exprés Notícies. Els serveis informatius de Ràdio 4 ens posaran al dia amb la més estricte actualitat als dos quarts de cada hora.
Consells pràctics. Cada mitja hora, els consells pràctics sobre economia de consum, món laboral, salut, oci, medi ambient, solidaritat i sostenibilitat.
Inclou:
- Economia de consum amb Marc Guasch
- Salut amb Paola Calieri
- La teva ciutat amb Paola Calieri
- L'observatori amb Anna Bañeres
- Planeta Viu amb Anna Grimau
- Consum amb Rosa Gil
- Solidaris amb Paola Calieri
Vida laboral amb Paola Calieri
Us podeu posar en contacte amb nosaltres: catexpres@rtve.es