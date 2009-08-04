El festival portugués sorprende al mundo
- Radio 3 estuvo en la edición 09 del prestigioso festival portugués, plagado de grandes nombres del panorama independiente
- Escucha los conciertos íntegros de Supergrass, Jarvis Cocker, Foge Foge Bandido, Mando Cao, The Temper Trap, The Pains of Being Pure at Heart , The Right Ons, Patrick Wolf o Portugal The Man
Una nueva y exitosa edición del Festival Paredes de Coura se llevó a cabo este pasado fin de semana en tierras portuguesas. El evento, que se celebra desde 1993 en un idílico paraje al lado de la playa fluvial del Tabuao -a menos de una hora de Vigo- inició una nueva edición en la que desde Radio 3 llevamos a cabo programas especiales a diario presentados por Julio Ruiz -el artífice del mítico Disco Grande- y José Manuel Sebastián -encargado de los contenidos musicales del programa matinal Hoy Empieza Todo-, amén de un importante despliegue humano de técnicos y productores para que la retransmisión estuviera a la altura de las expectativas de los oyentes. En estos programas especiales, con comienzo a partir de las 21 horas, te contamos en su día todos los pormenores del festival y te retransmitimos en directo los platos fuertes a lo largo de las 3 jornadas.
A continuación puedes disfrutar de los diferentes audios de los conciertos con tan sólo hacer clic en el nombre del grupo/artista que hayas elegido:
- La banda de rock inglesa Supergrass deleitó a los asistentes con una mezcla de sus grandes himnos, forjados desde 1991 y las canciones de sus últimos trabajos de estudio.
- The Pains of Being Pure at Heart demostraron por qué se trata de una de las revelaciones del año remarcando la herencia del noise pop que les hace tan reconocibles a la primera escucha.
- Los australianos The Temper Trap pusieron sobre el escenario ráfagas del mejor rock atmosférico, centrándose en las canciones de un disco de debut ampliamente aplaudido por la crítica , y de nombre "Conditions".
- La representación española corrió a cargo de The Right Ons, que pusieron Paredes de Coura patas arriba con su efectiva mezcla de funk guitarrero y canciones bailables y pertenecientes a su trabajo "Look inside, Now!!".
- Jarvis Cocker, cabeza visible de los míticos Pulp, ofreció muestras de su grandeza en su etapa en solitario haciéndose eco de sus temas más representativos y repasando alguno de su último trabajo de estudio, "Further Complications".
- La formación portuguesa Mundo Cao ofreció una propuesta guitarrera e infalible en formato festival, que sirvió para demostrar que se están haciendo un interesante hueco en la escena musical portuguesa.
- El cantante británico Patrick Wolf repasó ampliamente su prolífica carrera, centrándose en las canciones de su último trabajo, "The Bachelor".
- Foge Foge Bandido jugaban en casa y se vieron ampliamente beneficiados a la hora de compartir su amalgama de sonidos electrónicos sazonados de guitarras y cierto toque intimista.
- La formación de Alaska Portugal The Man presentaron canciones de su recién estrenado nuevo álbum, que lleva por nombre "The Satanic Satanist".