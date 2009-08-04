El festival portugués sorprende al mundo

Una nueva y exitosa edición del Festival Paredes de Coura se llevó a cabo este pasado fin de semana en tierras portuguesas. El evento, que se celebra desde 1993 en un idílico paraje al lado de la playa fluvial del Tabuao -a menos de una hora de Vigo- inició una nueva edición en la que desde Radio 3 llevamos a cabo programas especiales a diario presentados por Julio Ruiz -el artífice del mítico Disco Grande- y José Manuel Sebastián -encargado de los contenidos musicales del programa matinal Hoy Empieza Todo-, amén de un importante despliegue humano de técnicos y productores para que la retransmisión estuviera a la altura de las expectativas de los oyentes. En estos programas especiales, con comienzo a partir de las 21 horas, te contamos en su día todos los pormenores del festival y te retransmitimos en directo los platos fuertes a lo largo de las 3 jornadas.

A continuación puedes disfrutar de los diferentes audios de los conciertos con tan sólo hacer clic en el nombre del grupo/artista que hayas elegido: