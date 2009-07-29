Festival de Bayreuth en Radio Clásica

Un año más Radio Clásica acude fiel a su cita con Bayreuth a través de los Festivales de verano de Euroradio ofreciendo desde el Festpielhaus de Bayreuth un certamen que es sin duda uno de los acontecimientos musicales más destacados del año. Se trata de la edición 98 del Festival, muy esperada por estar dirigida por primera vez por las hermanastras Katharina y Eva Wagner, bisnietas del compositor, que prometen comenzar a dar un nuevo aire al gran evento estival.

José Luis Pérez de Arteaga está siendo de nuevo el encargado de acercar a todos los oyentes de Radio Clásica las óperas de esta edición, iniciada el sábado 25 de julio con Tristán e Isolda, para continuar el domingo 26 con Los maestros cantores de Nüremberg. La Tetralogía del Anillo del Nibelungo comenzó el lunes 27 con el Oro del Rhin y al día siguiente con La Walkiria, y tras el descanso del miércoles continúa el jueves 30 con Sigfrido para concluir el sábado 1 de agosto que podremos escuchar El Ocaso de los Dioses. Las transmisiones se cierran el domingo con Parsifal, la última ópera compuesta por Richard Wagner y sobre la que durante sus primeros años de andadura ejerció monopolio el propio Festival de Bayreuth.