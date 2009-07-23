¿Qué es un podcast?

¿Cómo puedo saber qué podcast tiene Radio Clásica?

¿Cómo puedo descargarme un podcast al ordenador?

¿Cómo puedo escuchar un podcast?

¿Cómo puedo suscribirme al podcast de mi programa favorito?

¿Qué es un podcast?

Es un archivo de sonido (en el caso de Radio Clásica, las grabaciones de parte de los programas o de los programas completos) en formato mp3 al que el usuario puede suscribirse y que puede ser descargado para ser escuchado cuando se quiera, ya sea en el ordenador o en un reproductor portátil (mp3, iphone, etc.).

¿Cómo puedo saber qué podcast tiene Radio Clásica?

Se pueden localizar de dos maneras:

1)En la página de Programas/Podcast de Radio Clásica.

2)En la sección de Podcast en la página general de radio de RTVE.es (ver imagen más abajo)

¿Cómo puedo descargar un podcast al ordenador?

Ve a la página de Programas/Podcast de Radio Clásica. Haz clic en "Podcast del programa". Una vez se abra la página y se muestren los últimos podcast, sitúate encima del que te interese, haz clic en el ratón derecho y luego "Guardar destino como" (si usas Explorer) o "Guardar enlace como" (Firefox).

¿Cómo puedo escuchar un podcast?

El fichero descargado es un mp3, que puede ser reproducido con cualquiera de los reproductores multimedia que puedes tener instalados en el ordenador (Real Player, WinAmp, Windows Media Player, etc.) El fichero también puede ser escuchado sin necesidad de ser descargado, simplemente haciendo clic sobre el podcast que queremos escuchar.

¿Cómo puedo suscribirme al podcast de mi programa favorito?

Lo primero es buscar el programa en el listado de los podcast de Radio Clásica.

Si usas un servicios web de sindicación tipo Google Reader, Bloglines, Netvibes, iGoogle, Feedzilla o My Yahoo!, una vez localizado el podcast de tu elección sitúa el ratón encima de donde dice "Podcast del programa". Haz luego clic en el botón derecho del ratón y vete a la opción "Copiar acceso directo" (si usas el navegador Explorer) o "Copiar la ruta del enlace" (en Firefox). Pega luego en enlace (añade una suscripción) en la venta correspondiente de tu programa de sindicación.

Los servicios de suscripción/sindicación son útiles porque gracias a ellos puedes saber en cualquier momento cuándo se ha subido el publicado el último podcast sin tener que visitar la web de Radio Clásica. Todos te pedirán que te registres y una vez creada una cuenta podrás añadir tantas suscripciones como desees.

Si por ejemplo eres fan de Acompasa2 y quieres utilizar Netvibes (lo mejor es probar todos los servicios y ver cuál te es más fácil y cómodo de utilizar, aunque todos siguen un esquema similar), sigue el proceso detallado más arriba y luego vete a Añadir contenido/Añadir una suscripción.

Allí 1) pega el enlace que has obtenido de la página general de podcast en la caja correspondiente

http://www.rtve.es/podcast/SACOMP2.xml

Luego haz clic en Añadir canal.

2) Se creará una caja de Feed. Arrastra la caja a la parte inferior de la pantalla.

Se generará una caja con el Feed de los podcast de Acompasa2.

A partir de entonces, entrando con tu nombre de usuario en tu página del servicio de sindicación (en el ejemplo más arriba Netvibes, y en la imagen de más abajo Google Reader), podrás acceder a todos los podcast de Acompasa2. Los podcast se ordenan cronológicamente, desde el último publicado al más antiguo.

Además de los programas web mencionados, pueden usarse otros como iTunes (disponible en español), Juice o Podnova, que ofrecen otras opciones adicionales, como la descarga automática, pero que también exigen la instalación previa de un software en el ordenador.