Kaiser Chiefs, imparables en el BBK Live

Una buena representación de indie británico y rock americano se dio cita ayer en las campas de Kobetamendi. De las islas llegaron Supergrass, Babyshambles, Kaiser Chiefs y Echo and the Bunnymen. Del otro lado del atlántico, Dave Matthews Band Chris Cornell y Jane's Addiction.

Todos ellos contaron con una importante legión de seguidores de sus países de origen. Este año la organización ha apostado por promocionar el festival en el extranjero y se notó la presencia de foráneos entre los 16.198 asistentes de la segunda jornada.

La tarde comenzó con la única aportación española del día, los navarros El Columpio Asesino, que desafiaron al calor de primera hora ofreciendo los temas de su último álbum 'La gallina'.

Tras ellos llegaron Supergrass, una buena elección para animar la tarde con temas tan bailables como el 'Pumping on your stereo' con el que cerraron su actuación.

Babyshambles se presentaron con una baja en su formación. La banda arrancó con 'What Katie did' de la ex banda de Pete Doherty The Libertines. Después vinieron clásicos propios como 'You talk' o 'Fuck Forever', coreados por la jovencísima audiencia del grupo.

Dave Matthews Band dejaron un muy bien sabor de boca con un sonido impecable, a pesar de que son poco conocidos en nuestro país. Una actuación mucho más apreciada por el público norteamericano de las primeras filas (sacerdotes incluidos).

Chris Cornell tardó en interpretar algunos de los clásicos de su discografía. Los temas de 'Scream', su cambio de giro hacia el R&B y la electrónica,abrieron el concierto. Más tarde pudimos escuchar el directo impecable del 'Spoonman' de Soundgarden o su magnífica aportación al universo James Bond, 'You know my name'. Por su supuesto no faltó su versión del 'Billy Jean' de Michael Jackson, tema escuchada hasta la saciedad estos días.

A las 22:oo llegaron los triunfadores de la noche, los divertidísimos Kaiser Chiefs. Con un directo que no dio respiro, hicieron saltar a todos desde el primer momento con 'hits' como 'Never miss a beat' o 'Everyday I love you less and less'. Al espectáculo contribuyó el vocalista Ricky Wilson, que en el tercer tema se mezcló con el público y acabaría cantando desde lo alto de una de las columnas del escenario.

El esperado regreso de Jane's Addiction llegó al filo de la medianoche. La banda no ha perdido nada de la fuerza que les hizo convertirse en iconos del rock alternativo a finales de los 80. Su 'frontman' Perry Farrell también demostró encontrarse en plena forma dando un recital de gestos y poses de estrella.

En la última jornada nos esperan dos grandes nombres, Placebo y Primal Scream. Antes comprobar ver a grupos tan dispares como The Phenomenal Handclap Band, Baddies o Asian Dub Foundation. Fischerspooner echarán el telón del BBK Live 2009.