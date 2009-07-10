Sol, 'guiris' y buena música en la primera jornada

Sol de justicia para recibir a los primeros festivaleros del BBK Live 2009. El recinto de Kobetamendi abrió sus puertas a las 16:00 y durante las primeras horas el lugar más concurrido eran las colas para adquirir tickets de consumiciones. Hasta que llegó el momento de Vetusta Morla.

A las 18:30 el público empezó a congregarse en el escenario 1 para escuchar las canciones de los madrileños, himnos como 'Copenhague' o 'Un día en el mundo' que fueron coreados de principio a fin. Demostraron por qué son la banda del momento en España y ofrecieron un tema no publicado hasta el momento, 'Boca en tierra'.

En el escenario 2 aparecieron a continuación The Ting Tings. El dúo formado por Jules de Martino y Katie White estuvo fresco y divertido a pesar de las limitaciones que supone un grupo con sólo dos componentes. Ante un público repleto de británicos Katie reconoció que andaba justa de voz pero aun así se atrevió con unas palabras en español que traía apuntadas. Hubo ocasión hasta de escuchar un sample de 'Ghostbusters'.

Concierto largo e intenso de Editors, con su vocalista Tom Smith como protagonista absoluto. Movimientos graves y afectados que acompañaron a temas tan redondos como 'An end has a start', 'The racing rats' o 'Smokers outside the hospital doors'. La banda presentó también temas de su próximo álbum, con un toque más electrónico.

Depeche Mode no defraudó a los miles de fans que llevaban horas esperando con impaciencia el comienzo de su actuación. El show diseñado por el fotógrafo y director de cine Anton Corbijn se complementa perfectamente con temas clásicos como 'Walking on my shoes' o 'It's no good'. Un espectáculo en el que Dave Gahan demostró que está en plena forma pero que a algunos les supo a poco (hubo un sólo bis de dos canciones).

El viernes nos espera una buena ración de indie británico con Kaiser Chiefs, Babyshambles y Supergrass. El toque USA lo pondrán Chris Cornell, Dave Matthews Band y Jane's Addiction.