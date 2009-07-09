Arranca la edición más 'indie' del Bilbao BBK Live

Por fin ha llegado el día. Todo está preparado para que comience la cuarta entrega de uno de los festivales más prestigiosos del panorama nacional. El recinto de Kobetamendi, con más de 90.000 metros cuadrados ya ha quedado abierto para los fans de la buena música.

Nos esperan tres días de rock repartidos en dos escenarios por los que pasarán 25 grupos. En la primera jornada llega la actuación más esperada de esta edición 2009: Depeche Mode. Los de Basildon tienen en Bilbao su segunda cita en nuestro país tras su paso por Valladolid y se espera que su show sea el más espectacular del festival, con 250.000 watios de luz.

Otro de los puntos fuertes de la primera jornada será sin duda la actuación de Editors, a punto de sacar al mercado su tercer disco 'In this light and on these evening'. Una buenísima oportunidad para escuchar temas nuevos del indie algo oscuro y sentimental de los de Birgmingham.

Justo antes actuarán The Ting Tings, quienes con su disco de debut 'We started nothing' se han convertido en referentes del pop electrónico más desenfadado. Puede que Jules de Martino y Kattie White no hayan 'empezado nada', pero sus canciones están llenas de ritmos impecables.

Vetusta Morla llegan al BBK Live con el cartel de grupo revelación del indie español. Su autoeditado 'Un día en el mundo' no ha parado de cosechar premios y sus conciertos se cuentan por llenos en una época de crisis en el mundo de la música. La organización parece haber apostado sobre seguro con una de las pocas presencias nacionales en el cartel.

The Gaslight Anthem, para muchos una incógnita, son la única aportación de rock estadounidense de la jornada. Tras unos inicios cercanos al punk rock, su sonido ha derivado a un rock mas clásico. La jornada comienza y termina con techno. A primera hora, el de los neoyorquinos Motor, teloneros de Depeche Mode en su actual gira. El fin de fiesta corre a cargo de Basement Jaxx, presentando su primer disco en tres años, 'Scars'.

No te pierdas todos los vídeos del festival en nuestro especial Bilbao BBK Live.