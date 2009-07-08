Pirineos Sur inicia una edición más en Radio 3

El XVIII Pirineos Sur, Festival Internacional de las Culturas, se inaugurará mañana en Sallent de Gállego con una gran fiesta-concierto para celebrar su mayoría de edad. Los artistas invitados serán los alemanes, 17 Hippies y Shantel & Bucovina Club Orkestar. Dos propuestas musicales que podrán escucharse en directo a través de Radio 3 con la conducción de Elena Gómez.

Con estos dos conciertos, y con un programa especial previo, comienza una nueva edición de Pirineos Sur que irá descubriendo, hasta el próximo 26 de julio, las músicas del 'Atlántico negro', de la mano de un amplio y excelente elenco de grandes personalidades de la música como Mariannne Faithfull, Maceo Parker, Pablo Milanés, Omara Portuondo, Cirkus featuring Neneh Cherry o Mariza.

En total serán 17 noches de conciertos y 21 propuestas paralelas, entre talleres, conciertos familiares, actividades infantiles y pasacalles, además de los Mercados del Mundo y el Espacio Intermón Oxfan.

La jornada inaugural al completo en Radio 3

Este jueves 9, Lara López será la encargada de ofrecernos todos los detalles de esta edición del festival. Será en un programa especial que se emitirá entre las 17 y las 19 horas. Tras esto, a las 22 horas, Elena Gómez dará paso a las dos primeras agrupaciones que se suben al escenario del evento.

El grupo que abrirá el festival, 17 Hippies, comenzó a tocar en 1995, destacándose desde el primer momento por ofrecer un cóctel musical mundial que traslada al oyente a un viaje por alrededor de Europa, Asia y América, destilando muchos géneros musicales.

Las influencias de sus músicos van desde el pop-rock hasta la música clásica, pasando por el jazz. Esta diversidad se refleja en la variedad de instrumentos que tocan: acordeón, trombón, trompeta, violines, violonchelo, flautas, mandolina, ukelele, entre otros. '17 Hippies' sabe transmitir lo insólito de manera ligera y alegre. Captan el ritmo y el sonido de su ciudad, Berlín, para ir creando a partir de ahí canciones constantemente nuevas.

Por su parte, Shantel & Bucovina Club Orkestar está encabezado por Stefan Hantel, conocido como Shantel. Es un productor y músico alemán de raíces rumanas que ha exportado a todo el mundo el estilo musical balkan beat. En su estilo mezcla la música popular de los Balcanes con la electrónica más actual, la tradición del este europeo con los sonidos contemporáneos del oeste, consiguiendo un sonido único lleno de alegría que empuja al baile y a la fiesta.

Shantel se acompaña en el escenario por la Bucovina Club Orkestar, un conjunto de excelentes músicos de origen gitano que tocan instrumentos tradicionales como trompetas, acordeón o violín, mezclados con ritmos electrónicos.

Más durante el fin de semana

El viernes 10 la música continuará sonando desde el Auditorio Nacional de Lanuza a partir de las 22 horas con los directos de The Rumble Strips, sobre las 23.00 horas y Marianne Faithfull, cerca de las 24.00 horas. The Rumble Strpips nos harán recordar algunos de sus clásicos como 'Come on, Eileen' y además repasarán su nuevo disco, 'Welcome to the Walk Alone', grabado a las órdenes del Mark Ronson, el productor de moda y responsable de los éxitos de artistas como Amy Winehouse o Lily Allen. Por su parte, la compositora y actriz Marianne Faithfull, hará lo propio con un repaso por su trayectoria musical y con la presentación en directo de su más reciente disco, 'Easy Come, Easy Go', un album de versiones que cuenta con la colaboración de artistas como Keith Richards, Nick Cave, Morrisey o Rufus Wainwright.

El domingo 12, la retransmisión del festival se marcha a otra de las localizaciones del mismo, la de Sallent de Gállego. Allí, a partir de las 22 horas, escucharemos las rimas de Fez City Clan, un quinteto formado en 2000 en la ciudad de Fez, que tras varios años de carrera se ha convertido en un grupo pionero e imprescindible en el panorama del Hip Hop hecho en África.