Radio 3 se vuelca con La Mar de Músicas

El argelino Khaled y Pablo Milanés abren este sábado y domingo el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, que este año ha duplicado el número de conciertos gratuitos en la calle, hasta un total de 12 en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena, manteniéndose los escenarios habituales del Auditorio del Parque Torres, el Parque de Artillería, la Catedral Antigua y el Castillo Árabe.

El Festival, cuya decimoquinta edición está dedicada a Marruecos, se celebrará en la ciudad portuaria del 4 al 25 de julio, y va más allá de la música gracias a las actividades enmarcadas en los ciclos La Mar de Arte, con la primera de las exposiciones ya inauguradas en la galería Bambara; La Mar de Cine, con una quincena de películas; y La Mar de Letras, con 20 artistas invitados.

Sábado y domingo en directo

El festival arranca este sábado con el argelino Khaled en el Auditorio Parque Torres, y el domingo con Pablo Milanés, unos conciertos para los que ya se ha colgado el cartel de 'no hay entradas', y que serán retransmitidos a partir de las 22 horas por Lara López.

La edición más intensa de La Mar de Músicas, como la definió su director Paco Martín, tendrá a África como "gran protagonista" y una gran representación de medios de comunicación españoles y marroquíes, británicos e incluso finlandeses. Así, habrá 12 emisiones en directo desde el primer fin de semana, a través de Radio 3.

Una programación para escuchar los sonidos del mundo

El especial Marruecos reunirá en Cartagena a la gran diva de la canción popular Najat Aâtabou, a los revolucionarios y míticos Nass El Ghiwane, a cuatro formaciones destacadas de la nueva escena de la música marroquí (Fez City Clan, Oum, Darga y H-Kayne), además de al gran pianista Randy Weston en un proyecto junto a músicos gnawas en Randy Weston's African rhythms & The Master Gnawa Musicians of Morocco, informó la organización en un comunicado.

Otro proyecto singular será el que una al laudista marroquí Driss El Maloumi junto al maliense Ballake Sissoko y al maestro de la valiha de Madagascar, Rajery, en el grupo 3 MA. Sonidos gnawas dará a conocer también Maâlem Abdendi El Gadari junto a Gnawa Bambara; mientras que B'net Marrakech hará lo propio con los ritmos chaabi.

También se podrá escuchar en el festival la unión de los alemanes Dissidenten junto a Jil Jilala, clasificados como los Beatles de África; y la Orquesta Chekara de Tetúan, en la celebración de sus 50 años, acompañada por Lole Montoya, Arcángel y Jóvenes Flamencos, donde se estrenará una película documental sobre la mítica orquesta.

África será el continente más presente en el festival, no sólo por Marruecos y los tres soles del raï (Khaled, Rachid Taha y Faudel), sino que estarán también las tres voces femeninas africanas más representativas del momento (Oumou Sangaré, Rokia Traoré y Chiwoniso).

Más allá de las músicas étnicas

Igualmente, en esta Mar de Músicas habrá representación de América. Así, la primera representante será Madeleine Peyroux, además de la contrabajista Esperanza Spalding, una de las apuestas del festival. Siguiendo en el país americano, y en la noche de 30 años con Radio 3, una leyenda viva, en este caso Taj Mahal, que vendrá a celebrar su más de 40 años sobre los escenarios con su blues.

Y por vez primera en España estará Lucinda Williams, la diva del country alternativo, una de las artistas más veneradas por todos en la escena folk-rock. De más arriba, llega Melisa Laveaux, hija de emigrantes haitianos que nació y creció en Canadá, que canta folk contemporáneo con alma de soul y trip hop en inglés, francés y el dulce 'créol' de sus abuelos.

Desde Argentina vendrán dos lecturas del tango, de manos de la Orquesta Típica Fernández Fierro, y de Otros Aires. El continente americano seguirá su presencia en La Mar de Músicas con la voz de Jamaica, Buju Banton; y Calle 13, grandes revolucionarios de la música latina y los encargados de la clausura del festival junto a La Mala Rodríguez, que estará acompañada por el compositor español Refree y la Original Jazz Orquestra Taller de Músics, en un proyecto conjunto titulado Ojo con La Mala.

Otro grande del hip hop español, Tote King, será otra de las grandes figuras de La Mar de Músicas. Y es que el sevillano que ha llenado el rap español de letras inteligentes brillará en la noche 'Músicas urbanas: Las dos orillas', en un proyecto del festival que reunirá sobre el escenario el hip hop español de Tote y el marroquí de H-Kayne, la banda más importante de rap en Marruecos, en un proyecto en el que colabora también la cantante Oum.

En la programación también hay que destacar tres figuras europeas que han destacado tanto en el cine como en la música, Marianne Faithfull, Emir Kusturica y Yann Tiersen.

Sonido indie

En esta edición 'La Mar de Músicas' mirará también a las músicas que en Murcia se hacen. Entre solistas y grupos, cinco serán las posibilidades de ver a murcianos sobre los escenarios del festival.

Una noche dedicada a los nuevos sonidos folk de intérpretes murcianas con Alondra Bentley, Laura More y Lidia Damunt en la sesión 'Nosotras somos de aquí', y las actuaciones de La banda del Pepo y La banda Ray formarán parte de la programación del festival de Cartagena.