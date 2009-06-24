Te presentamos los 'Principios Básicos de Astronomía' de Los Planetas

'Principios Básicos de Astronomía' es un cómic-CD+DVD de 48 páginas a color que repasa 18 canciones de la discografía de Los Planetas vistas por el conocido dibujante e ilustrador Juanjo Sáez. Al comic le acompaña un CD con 18 grandes éxitos del grupo más un tema inédito, 'Soy un Pobre Granaino', una adaptación de una colombiana -un palo del flamenco-, que Los Planetas han llevado a su terreno. El DVD ofrece todos los videoclips de la banda de Granada.

En el recopilatorio, que ya se encuentra a la venta, Juanjo Sáez no se limita a narrar los temas de Los Planetas, sino que ofrece su personal visión de esas canciones, el punto de vista subjetivo y emocionalmente implicado de alguien que las ha vivido.

Un concierto especial

El próximo martes 14 de julio, Los Planetas harán una presentación especial de este recopilatorio en la Sala El Sol de Madrid. Se trata de un evento exclusivo, al cual te invitamos a través del programa 'Hoy Empieza Todo'. Los oyentes tendrán la oportunidad de participar en un concurso en el que se regalarán 6 entradas dobles para dicho concierto. Sólo hay que entrar en el blog del programa, y seguir las instrucciones.

Será la única oportunidad para verles en directo antes de su regreso ante el gran público que asistirá a la 15ª edición del Festival Internacional de Benicàssim. Será en la jornada del viernes 17, que también podrá ser seguida a través de Radio 3 y RTVE.es.

El regreso

'Principios Básicos de Astronomía' anuncia la vuelta de Los Planetas, tras 'La Leyenda del Espacio' publicado en el año 2007 y ganador del premio al Mejor Disco Nacional de Rock Alternativo en los Premios de la Música de 2008. Este recopilatorio no hace más que preparar a los fans de la banda para la publicación de un disco que ya se está creando en el estudio.