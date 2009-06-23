La versión 'mini' de Sónar 2009

Este año, los organizadores de Sónar han decidido embarcarse en una nueva aventura: crear un festival de música avanzada para niños... acompañados por sus padres. Se trata de SonarKids, el nuevo festival de la marca Sónar que se celebró el domingo 22 de junio en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el mismo recinto que días atrás acogió Sónar 2009.

Según explicó a rtve.es el co-director del festival, Enric Palau, el hecho de ver año tras año a padres que se atrevían a acercarse a Sónar Día con sus hijos, les llevó a crear este nuevo evento. Y a juzgar por el número de asistentes -5.320, mientras que sus previsiones apuntaban a unos 3.000-, puede decirse que son muchos los padres que quieren introducir a sus hijos en la música electrónica.

En SonarKids hubo dos escenarios, en los que artistas como Laurent Garnier, Miqui Puig, La Mala Rodríguez, Beardyman o Puppetmastaz, entre otros, ofrecieron sesiones adaptadas a su joven público. Pero hubo muchas otras actividades. Pudieron dibujar retratos modernos con Jordi Labanda, bailar hip hop con la compañía Unity Common, aprender a pinchar como un auténtico dj, gracias a las clases de HD Substance o a emitir cualquier tipo de sonido solo usando las cuerdas vocales, con la ayuda del beatboxer MarkoOz.

Si queréis saber cómo vieron y vivieron SonarKids algunos de sus asistentes, mirad el vídeo que os ofrecemos.