¿Qué os gustó más de Sónar 2009?

Ya medio recuperados de estos tres días sin parar -cuatro si contamos la visita a SonarKids-, ha llegado el momento de hacer balance de Sónar 2009. La primera impresión, para el equipo de rtve.es que ha cubierto el festival de Barcelona, es de que es imposible estar en todas partes.

Hay muchísimas actuaciones que nos hubiera gustado ver, pero a las que hemos tenido que renunciar. Con otras estamos encantados, tanto Rodrigo Simón, el realizador que ha grabado los estupendos vídeos que hemos ido colgando en la página, y la que escribe. El jueves Día flipamos con Luomo y Jake Shears, The Wizard (Jeff Mills), Monoculture y bRUNA (en la carpa de Radio 3) y Filastine, un artista estadounidense que reside en Barcelona y ofreció una performance con una rapera, una chelista y proyecciones alucinantes.

El sábado nos gustó especialmente Omar Souleyman, el sirio que hizo bailar a todo el mundo hasta casi desencajarnos e Institut FATIMA, que dieron un espectáculo buenísimo en la carpa de Radio 3. Por la noche, por supuesto que nos gustó ver a Grace Jones, James Murphy & Pat Mahoney y Richie Hawtin. El domingo, sólo fuimos al Sónar Noche, para cubrirlo bien. Personalmente, quería ver a Fever Ray, que me encantó. Rodrigo flipó con Beardyman y Crystal Castles.

Pero queremos saber, si lees esto y también estuviste en Sónar, qué es lo que más te gustó del festival. Y si no, qué grupos del cartel te hubiera gustado ver. Podéis dejar vuestros comentarios clicando en la pestaña de comentar.