Ya tenemos ganador de la plaza exclusiva en el Campus PHE09

PHotoEspaña, Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, nació en 1998 con la vocación de ser un festival realizado desde la sociedad y en la actualidad se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos de artes visuales del mundo. PHotoEspaña es uno de los mayores foros internacionales de la fotografía cuyo prestigio, reconocido por los críticos más destacados, ha posibilitado que se convierta en una cita ineludible.

Radio 3 es medio asociado de Campus PHE, los talleres y clases magistrales de PHotoEspaña que se celebranen Alcalá de Henares del 18 al 21 de Junio. El 16 de Junio se cerró el plazo y un jurado especializado ha escogido al flamante ganador, que está gozando de una plaza en el taller de Patrick Faigenbaum . La instantánea ganadora lleva por título "Gente Chanca" y su autor es Pablo García Ibáñez. Como honroso finalista, el jurado escogió una fotografía de Fernando Mas Ciges.

Desde la web de Radio 3 os mostramos una galería de imágenes participantes para que os hagáis a la idea del gran nivel que ha sido la tónica general en vuestros multitudinarios. Nos hemos sentido desbordados ante semejante demostración de técnica y creatividad.